Tragedia en el norte de Cali: niña de 3 años y su madre mueren en un incendio

Barrio el Guabal en Cali, atención a incendio estructural / Foto: Bomberos voluntarios de Cali - referencia

Una niña de tres años y su madre, de aproximadamente 35 años, murieron en un incendio estructural ocurrido en el barrio Villa del Prado, en el norte de Cali.

El Cuerpo de Bomberos de Cali informó que la emergencia se presentó en una vivienda de dos niveles. A su llegada, las unidades evidenciaron salida de humo por el segundo piso, en la parte frontal de la edificación.

Al ingresar, encontraron un incendio totalmente desarrollado en una habitación del segundo nivel, el cual fue confinado y posteriormente controlado. Durante la búsqueda primaria, los socorristas hallaron los cuerpos sin signos vitales de la mujer y la menor.

El fuego, que inicialmente era atendido de manera parcial por la comunidad, fue liquidado en su totalidad por los bomberos, quienes realizaron ventilación táctica y aseguraron la escena.

En la emergencia también fueron valorados una mujer de 55 años y un menor de 11 años, quienes requirieron traslado a un centro asistencial.

La escena quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación y del equipo de Investigación de Incendios, que adelantan las diligencias para establecer las causas.