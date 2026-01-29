Bebé de un año murió en incendio de una vivienda en el norte del Valle

Un incendio cobró la vida de un bebé de un año en el municipio de La Unión, norte del Valle del Cauca. La tragedia se registró en una vivienda ubicada en el barrio San Pedro, donde dos menores quedaron atrapados entre las llamas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, vecinos del sector y organismos de socorro atendieron de manera inmediata la emergencia y lograron rescatar a los dos niños del interior del inmueble. Sin embargo, el bebé no resistió las graves heridas y falleció, mientras que el otro menor fue trasladado a un centro asistencial.

El teniente Miguel Aguirre, comandante del Cuerpo de Bomberos de La Unión, explicó que la atención de la emergencia se vio dificultada por problemas de movilidad en el sector.

“Fue difícil llegar oportunamente por el mal parqueo; tuvimos que tomar vías alternas. Lamentablemente falleció el bebé. En el tiempo que llevo como bombero no recuerdo una tragedia como esta. Es una lección: no dejar solos a los niños en casa”, señaló el oficial.

Habitantes del sector manifestaron su preocupación por las condiciones en las que vivía la familia y aseguraron que en varias ocasiones habían alertado a las autoridades sobre la situación de los menores. Según versiones de la comunidad, los niños habrían quedado solos dentro de la vivienda al momento del incendio, información que es materia de verificación por parte de las autoridades.

Los organismos competentes iniciaron las investigaciones para establecer las causas que originaron la conflagración y determinar posibles responsabilidades.

Este hecho se suma a otra tragedia ocurrida en el Valle del Cauca, cuando una menor de edad fue hallada sin vida en zona rural de Tuluá, luego de ser arrastrada por una creciente súbita de un río de la zona rural.