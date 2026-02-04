A prisión hombre que intentó asesinar a su pareja e incendió la casa con ella y su hijo adentro

A prisión hombre que intentó asesinar a su pareja e incendió su casa con ella y hijo dentro

Un juez envió a la cárcel a un hombre acusado de intentar asesinar a su compañera sentimental, provocar un incendio en la vivienda y poner en grave riesgo la vida de un menor de edad, en hechos ocurridos el pasado 1 de enero en el barrio El Triunfo, en Buenaventura, Valle del Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía, habría agredido de manera violenta y reiterada a su pareja hasta dejarla inconsciente. Posteriormente, roció combustible en varias zonas de la vivienda y le prendió fuego, mientras en el interior se encontraban la mujer y su hijo de cuatro años, quien dormía en una de las habitaciones.

La rápida reacción de los vecinos evitó una tragedia mayor. Al percatarse del incendio, ingresaron al inmueble y lograron rescatar con vida a la mujer y al menor, quienes fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial.

Tras adelantar las labores investigativas, el presunto agresor fue capturado en el barrio Popular del municipio de Tuluá, centro del Valle, en cumplimiento de una orden judicial.

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa agravado, homicidio en grado de tentativa e incendio. El procesado no aceptó los cargos y deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.