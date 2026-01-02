Más de 20 viviendas afectadas por incendio estructural en el oriente de Cali

Alrededor de las 5:00 de la tarde del primero de enero del 2026, los Bomberos Voluntarios de Cali, recibieron un llamado de emergencia en el oriente de la ciudad reportando un incendio estructural en el barrio Comuneros II.

Al llegar al sitio, el organismo de socorro se encontró con una fuerte conflagración que había consumido al menos 10 viviendas en una zona de asentamiento subnormal conocido como La Paz.

Por el material de construcción, especialmente madera, las llamas se extendieron rápidamente, afectando en total, según reportes preliminar de los bomberos, más de 20 casas.

El cabo Néstor Giraldo coordinador de emergencias de bomberos, dijo que el trabajo con la comunidad fue importante para mitigar las llamas “gracias a la rápida intervención de los bomberos y el apoyo de la comunidad, se logra controlar el fuego y evitar que se propague a un sin número de viviendas de construcción liviana”.

En la labor hicieron parte seis máquinas extintoras, dos carrotanques y ambulancias.

En el caso no resultaron personas lesionadas, pero sí alrededor de 30 familias damnificadas por la pérdida de sus pertenencias.

Solo hasta este viernes dos de enero se llevará a cabo un censo para poder cumplir con las ayudas humanitarias.

Entre tanto, las familias que se quedaron solo con lo que tenían puesto, le piden a los caleños ayuda con enseres y alimentos no perecederos.