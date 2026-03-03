Suspenden temporalmente vuelos comerciales en Aeropuerto de Popayán por mantenimientos

En el tercer cierre preventivo que se realiza en el terminal aéreo de Popayán en menos de un mes. Crédito: Aeronáutica Civil.

Popayán - Cauca

La Aeronáutica Civil informó que el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán suspenderá temporalmente los vuelos comerciales en la jornada del, martes 3 de marzo, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La medida obedece a trabajos de mantenimiento preventivo en la pista, con el fin de garantizar condiciones óptimas de despegue y aterrizaje de las aeronaves antes de Semana Santa.

“Los trabajos consisten en reparación de desgastes superficiales menores en la superficie de la pista”, dijo la entidad en un comunicado.

Además, explicó que concluidas las reparaciones y “verificados los estándares técnicos de seguridad, el aeropuerto retomará sus operaciones habituales de manera inmediata”.

En el lapso de suspensión la actividad en el aeropuerto se limitará exclusivamente a la operación de helicópteros.

Se espera que, con las intervenciones en la pista, posteriormente se pueda atender con éxito el aumento de la demanda de pasajeros que se tiene prevista para la temporada de Semana Santa en Popayán.

Entre tanto, los pasajeros que tenían vuelos previstos para la jornada de suspensión deberán reprogramar o cambiar los itinerarios con las respectivas aerolíneas.

Varios usuarios del terminal aéreo habían denunciado un gran deterioro en la zona de despegue y aterrizaje y que es el tercer cierre en menos de un mes debido a los huecos en la pista.

La reapertura de los servicios será informada en los canales oficiales de la Aeronáutica Civil.