A la cárcel dos hombres señalados de secuestrar militares y policías en el Cañón del Micay en Cauca. Crédito: Fiscalía

A la cárcel fueron enviados Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena, señalados como presuntos responsables de tres secuestros de integrantes de la Fuerza Pública ocurridos entre marzo y septiembre de 2025 en los municipios de Argelia y El Tambo, en el cañón del Micay en Cauca.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados se habrían articulado presuntamente con la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc para movilizar y persuadir a civiles con el fin de retener ilegalmente a uniformados que adelantaban operaciones en esta zona del departamento.

El primer hecho ocurrió entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, en el corregimiento El Plateado, donde 28 policías habrían sido retenidos. El segundo caso se registró en junio del mismo año, cuando 57 militares habrían sido movilizados por la fuerza desde la vereda La Hacienda hasta el sector Fondas, en zona rural de El Tambo.

El tercer caso ocurrió entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025, en el cerro El Tigre, corregimiento de Honduras, donde 72 militares fueron privados de la libertad y posteriormente liberados.

La Fiscalía señaló que Galvis Plaza y Giraldo Mena habrían cumplido roles de coordinación y negociación para mantener a los uniformados en cautiverio y sostener diálogos con entidades estatales para exigir beneficios para la estructura armada ilegal.

“Cuando parte de la población civil, de manera voluntaria, llega a acuerdos con estas estructuras para desplazar a la Fuerza Pública, se concertan con el propósito de mantener beneficios para el grupo criminal, como el cese de operaciones militares”, explicó el fiscal del caso.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía aseguró que la investigación continúa para establecer la posible participación de otras personas en estos hechos.