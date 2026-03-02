Frustran ataque terrorista del ELN en el oriente del Cauca

El equipo EXDE destruyó los explosivos de manera controlada sin afectaciones para los civiles y los uniformados. Crédito: Ejército Nacional.

Totoró - Cauca

El Ejército nacional informó que con la destrucción de elementos explosivos de alta letalidad frustró un ataque terrorista que, al parecer, pretendía perpetrar el ELN en el oriente del Cauca. Se evitaron afectaciones para la población civil e integrantes de las Fuerzas Militares.

Los hechos se registraron en la vereda Agua Bonita en jurisdicción del municipio de Totoró, donde las tropas de la Brigada 29 ubicaron cinco artefactos tipo granada de 81 mm de alto poder.

El equipo EXDE destruyó los explosivos de manera controlada sin afectaciones para los civiles y los uniformados.

El comandante de la Brigada 29, general Alirio Aponte ya había afirmado que continúan con la ofensiva para restarle capacidad delictiva a las estructuras criminales.

El despliegue operativo del Ejército continúa en Totoró y todo el oriente del Cauca para neutralizar posibles amenazas y proteger a las comunidades de esta importante región del país