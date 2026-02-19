La respuesta de la Aerocivil a la Procuraduría sobre proyecto para reformar operación de El Dorado

TRANSPORTE

Crece la polémica por un proyecto de la Aeronáutica Civil que podría cambiar las reglas de juego en la asignación de los llamados slots, es decir, los horarios para el despegue y aterrizaje de las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Caracol Radio conoció en primicia el documento de 9 páginas con el que la Aerocivil responde a inquietudes de la Procuraduría General sobre estos cambios.

A la luz del documento, las preocupaciones del sector aéreo no parecen infundadas.

Se alterarían las franjas horarias que actualmete tienen las aerolíneas

El punto más sensible es el revolcón que se vendría en las franjas horarias de las grandes aerolíneas. Hoy, las compañías sostienen que, si cumplen con al menos el 80 % de uso de los slots asignados, deberían conservar esos mismos horarios en la siguiente temporada.

Sobre este punto, la Aerocivil sostiene que la gestión de slots no puede reducirse a una simple hoja de cálculo y que los llamados “derechos adquiridos” son, según la entidad, un “mito” cuando se trata de un bien público como la infraestructura del aeropuerto El Dorado.

“En el derecho administrativo colombiano, no existen derechos adquiridos sobre la explotación de bienes públicos frente a cambios regulatorios motivados por la necesidad técnica y el bienestar común", dice la Aerocivil en el documento conocida por Caracol Radio.

También está el debate internacional

Las aerolíneas advierten que Colombia podría apartarse de los estándares WASG, que regulan la asignación de slots en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo. Sin embargo, la Aerocivil afirma que estas directrices son una referencia técnica y no un tratado obligatorio.

“Si bien las Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) son un referente mundial, no son tratados vinculantes que anulen la potestad reglamentaria de la Aerocivil. La “armonía” internacional no puede ser un pretexto para la ineficiencia doméstica o para mantener un monitoreo actual que la misma IATA reconoce como deficiente y causal de problemas diarios“, dice la autoridad aeronáutica.

En ese sentido, la IATA, el gremio internacional de aerolíneas, advierte que si Colombia se aleja de ese estándar podría quedar en desventaja frente a otros aeropuertos de la región.

A propósito, en la respuesta del Gobierno al requerimiento del Ministerio Público, se señala que la IATA, que recordemos manifestó su inquietud por el proyecto de reforma, no es un organismo internacional sino un gremio económico, conformado no por Estados sino por empresas de aviación de varios países.

“La IATA no es un organismo internacional sino un gremio económico, de derecho privado, conformado no por esatdos, sino por empresa de aviación de muchos países”, se lee en la respuesta enviada a la Procuraduría.

En contraste, la Aeronáutica Civil si reconoce a la Organización de Aviación Civil (OACI)de la Naciones Unidad, como organismo internacional, aunque aclara que este organismo no ha expedido reglas específicas sobre slots, por lo que no ven por que no puedan adelantar las modificaciones.

¿Se instalarán mesas técnicas?

Por ahora, la Procuraduría mantendrá el monitoreo sobre estos cambios que el Gobierno ya estructura formalmente y que planea implementar en El Dorado, donde la alta demanda y la limitada capacidad hacen que cada slot sea “oro puro”.

A partir de la respuesta de la Aerocivil, la Procuraduría deberá decidir si convoca o no a una a mesas técnicas para discutir un tema que, en la práctica, definirá qué aerolíneas vuelan y a qué horas desde la principal terminal aérea del país.