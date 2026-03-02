MinTransporte alistará reforma en la asignación de slots: “No podemos dejar las cosas como están”

El Ministerio de Transporte confirmó que trabajará en un proyecto para revisar la asignación de slots en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en lo que podría convertirse en uno de los debates regulatorios más sensibles del sector aéreo en los últimos años.

La ministra defendió la necesidad de intervenir un mercado que, según dijo, presenta alta concentración.

“Más oferta, mejores precios y más conectividad. Esa es la meta”, afirmó. Y añadió: “Uno puede hacer algo o no hacer nada. Yo no creo que el Estado deba no hacer nada frente a las quejas de los usuarios”.

Aerolíneas, competencia y tarifas aéreas: el argumento de la ministra Rojas, tras el tiempo que queda de gobierno. La regla 80/20 podría cambiar

En Colombia rige el principio internacional conocido como segín indico la funcionaria “úselo o piérdalo”. Explicó que, bajo esta regla, las aerolíneas deben utilizar al menos el 80% de las franjas horarias asignadas para conservarlas en la siguiente temporada. El 20% restante puede quedar disponible para reasignación.

Según explicó la ministra, la revisión no busca aumentar el número total de operaciones por hora en El Dorado —que actualmente opera con 74 movimientos— ni retirar espacios arbitrariamente, sino establecer criterios más eficientes para redistribuir los slots que no se utilizan.

“Es un recurso escaso que debemos usar mejor”, sostuvo la minostra rojas.

En cuanto a la propuesta en materia, dijo, podría privilegiar rutas hacia regiones con menor conectividad y fomentar mayor competencia en destinos donde hoy operan pocas aerolíneas.

Ante las críticas del sector, la ministra fue enfática en que no se trata de despojar a las grandes aerolíneas de sus posiciones.

“No estamos hablando de quitarle espacios a nadie. Estamos hablando de usar mejor los que no se están utilizando”, afirmó.

También insistió en que cualquier decisión deberá respetar la seguridad operacional y los estándares técnicos.

“La aeronáutica tiene unas actividades muy técnicas y están en manos de gente muy técnica”, señaló, al destacar que la Aeronáutica Civil es una entidad “hiperreglamentada” y con direcciones especializadas en investigación y control.

Cuestionamiento en gestión del director Luis Alfonso Martínez Chimenty y tensión institucional en la Aeronáutica Civil

En medio del debate, la ministra también se refirió a las críticas que han rodeado al director de la Aeronáutica Civil, Alfonso Chimenty, en el contexto de la discusión sobre slots.

Sin asumir una defensa directa, sostuvo que cada funcionario debe responder por su gestión.

“Que él se defienda”, afirmó. “No soy la abogada defensora de ningún funcionario”.

La declaración se produce mientras sectores del gremio aéreo han cuestionado el liderazgo técnico del director de la Aerocivil en el proceso.

En contexto: IATA advierte riesgos por cambios en los estándares internacionales de slots

La discusión no ocurre en el vacío. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha advertido que los estándares internacionales de manejo de slots —aplicados en más de 300 aeropuertos del mundo— garantizan seguridad jurídica y estabilidad operativa.

El gremio sostiene que antes de modificar la política de asignación debería implementarse plenamente el monitoreo del uso de franjas horarias contemplado en las Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), mecanismo que permitiría retirar espacios mal utilizados sin alterar el sistema.

IATA ha alertado que desviarse de estos estándares podría generar menos opciones de vuelo, alzas en tarifas y pérdida de competitividad frente a hubs regionales como Ciudad de Panamá o São Paulo.

A su vez, el exdirector de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Vélez, advirtió que una redistribución sin argumentos técnicos sólidos podría derivar en controversias jurídicas.

Aunque en Colombia los slots no constituyen formalmente derechos adquiridos, en la práctica internacional se reconocen como “derechos históricos” (Grandfather Rights). Vélez señaló que retirar una franja horaria sin sustento válido podría abrir la puerta a demandas.

Posibles demandas y debate jurídico por redistribución de franjas horarias

El proyecto anunciado por el Ministerio aún no ha sido publicado oficialmente y se espera que entre en discusión técnica en las próximas semanas.

De concretarse, la reforma podría redefinir el equilibrio competitivo en el principal aeropuerto del país y reabrir el debate sobre concentración del mercado, tarifas aéreas y conectividad regional.