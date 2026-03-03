Primer caso de sarampión en Santander pone en alerta preventiva a Barrancabermeja

La confirmación del primer caso de sarampión en Santander en lo que va de 2026 llevó a las autoridades de salud de Barrancabermeja a reforzar las acciones de vigilancia y prevención.

El primer caso fue reportado en Bucaramanga. Se trata de un hombre de 35 años que había viajado recientemente a México.

El paciente permanece en aislamiento. Mientras tanto, las autoridades hacen seguimiento a las personas con las que tuvo contacto para identificar de manera temprana cualquier posible contagio.

Aunque en Barrancabermeja no se han reportado casos, las autoridades reforzaron el seguimiento y mantienen monitoreo constante en coordinación con el departamento y el Instituto Nacional de Salud.

¿Quiénes deben revisar su esquema?

Niños desde los 12 meses de edad (primera dosis).

Segunda dosis a los 18 meses.

Menores hasta los 10 años.

Adolescentes.

Adultos hasta los 59 años que no tengan registro o no recuerden su estado vacunal.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Entre los síntomas más comunes están fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos y brote en la piel.

Las autoridades recomiendan que quienes presenten estos signos eviten asistir a lugares públicos o instituciones educativas y consulten de inmediato a los servicios de salud.

La forma más efectiva de prevenir el contagio es estar vacunado. La vacuna triple viral es gratuita y está disponible en los puntos de salud del distrito.