Designan gobernador ad hoc en Santander para las elecciones legislativas
El gobernador Juvenal Díaz Mateus se declaró impedido pues su hermano aspira al Senado.
Bucaramanga
En el marco de las elecciones legislativas que se van a desarrollar en el país el próximo domingo 8 de marzo, el gobernador de Santander solicitó a la Presidencia de la República que se designara un gobernador ad hoc al estar impedido de presidir la mesa de garantías electorales debido a que su hermano es candidato al Congreso de la República.
“Con el propósito de preservar plenamente las condiciones de objetividad, imparcialidad y transparencia que deben caracterizar el ejercicio de la función pública en materia electoral, manifesté formalmente mi impedimento y solicité la designación de un Gobernador ad hoc exclusivamente para presidir la instancia correspondiente a la coordinación y seguimiento del proceso electoral”, indicó el gobernador Juvenal Díaz Mateus a través de un comunicado.
Así las cosas, para ejercer estas funciones, desde el Ministerio del Interior se designó a Jaime Alonso García Navarro quien se desempeña como Jefe de la Oficina Disciplinaria Interna de esta cartera y será el encargado de “la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Santander y demás escenarios concernientes al proceso eleccionario”.
Las autoridades en Santander incrementarán la presencia de la fuerza pública para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral que de acuerdo a la Procuraduría Regional no tiene riesgos en ninguno de los 87 municipios.
Laura Basto Contreras
