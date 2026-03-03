Designan gobernador ad hoc en Santander para las elecciones legislativas

Bucaramanga

En el marco de las elecciones legislativas que se van a desarrollar en el país el próximo domingo 8 de marzo, el gobernador de Santander solicitó a la Presidencia de la República que se designara un gobernador ad hoc al estar impedido de presidir la mesa de garantías electorales debido a que su hermano es candidato al Congreso de la República.

“Con el propósito de preservar plenamente las condiciones de objetividad, imparcialidad y transparencia que deben caracterizar el ejercicio de la función pública en materia electoral, manifesté formalmente mi impedimento y solicité la designación de un Gobernador ad hoc exclusivamente para presidir la instancia correspondiente a la coordinación y seguimiento del proceso electoral”, indicó el gobernador Juvenal Díaz Mateus a través de un comunicado.

Así las cosas, para ejercer estas funciones, desde el Ministerio del Interior se designó a Jaime Alonso García Navarro quien se desempeña como Jefe de la Oficina Disciplinaria Interna de esta cartera y será el encargado de “la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Santander y demás escenarios concernientes al proceso eleccionario”.

Las autoridades en Santander incrementarán la presencia de la fuerza pública para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral que de acuerdo a la Procuraduría Regional no tiene riesgos en ninguno de los 87 municipios.