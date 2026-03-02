Capturados los presuntos responsables de asesinar a un líder social en Barrancabermeja

Bucaramanga

La Policía Nacional confirmó que fueron capturados los presuntos responsables de acabar con la vida de Nancy Valderrama Pinzón de 57 años y su hijo Kevin Andrés Strauss Valderrama de 29 años el pasado 5 de febrero.

De acuerdo a lo indicado por el Coronel Jhon Roa, comandante de la Policía del Magdalena Medio, “estas capturas se materializan, dos de ellas acá en Barrancabermeja y una en la ciudad de Cúcuta en Norte de Santander”.

Según el reporte de las autoridades, los responsables identificados con los alias de ‘Porrón’, ‘Pirú’ y ‘Mocho’ deberán responder por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.

Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural a estas tres personas.