Capturados los presuntos responsables de asesinar a un líder social en Barrancabermeja
Uno de los capturados estaba en Cúcuta y los otros dos en el puerto petrolero.
Bucaramanga
La Policía Nacional confirmó que fueron capturados los presuntos responsables de acabar con la vida de Nancy Valderrama Pinzón de 57 años y su hijo Kevin Andrés Strauss Valderrama de 29 años el pasado 5 de febrero.
De acuerdo a lo indicado por el Coronel Jhon Roa, comandante de la Policía del Magdalena Medio, “estas capturas se materializan, dos de ellas acá en Barrancabermeja y una en la ciudad de Cúcuta en Norte de Santander”.
Según el reporte de las autoridades, los responsables identificados con los alias de ‘Porrón’, ‘Pirú’ y ‘Mocho’ deberán responder por los delitos de homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.
Un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural a estas tres personas.
Laura Basto Contreras
