Bucaramanga ya tiene su primer caso confirmado de sarampión en 2026

La Secretaría de Salud de Santander confirmó el primer caso de sarampión en Bucaramanga en lo que va de 2026. El diagnóstico fue verificado mediante pruebas de laboratorio realizadas por el Instituto Nacional de Salud.

Se trata de un hombre de 35 años, residente en la capital santandereana, quien consultó a una institución de salud tras presentar fiebre y brote en la piel. Según informó el secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, el paciente había realizado un viaje reciente a México.

Actualmente se encuentra en aislamiento y bajo seguimiento médico. Tras confirmarse este caso, se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y se adelanta la búsqueda y monitoreo de contactos para evitar nuevos contagios.

Las autoridades recordaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y que la forma más efectiva de prevenirla es contar con el esquema completo de vacunación con la triple viral.

Los niños deben recibir dos dosis de esta vacuna. Se recomienda a padres y cuidadores revisar el carné de vacunación, especialmente en menores de cinco años y hasta los diez. Asimismo, adolescentes y adultos hasta los 59 años que no tengan claro su estado vacunal deben acudir al punto de vacunación más cercano para verificar y completar su esquema.

La vacunación es gratuita y constituye la principal herramienta de protección para las familias y la comunidad. También se recomienda a viajeros nacionales e internacionales revisar su esquema antes de desplazarse, así como a personas que laboran en transporte, hotelería y turismo.

Finalmente, las autoridades indicaron que quienes presenten fiebre alta y brote en la piel, acompañados de malestar general, deben evitar asistir a lugares públicos o instituciones educativas y consultar de inmediato a los servicios de salud.