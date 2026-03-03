Jorge Carrascal brilla con dos asistencias en histórica goleada de Flamengo en el Campeonato Carioca / @Flamengo

¡Histórico triunfo en el fútbol brasileño! Este lunes 2 de marzo, Flamengo se clasificó a la gran final del Campeonato Carioca 2026, luego de aplastar al modesto Madureira con un marcador global de 11-0.

Desde el duelo de ida se esperaba una apabullante victoria del Fla, teniendo en cuenta el 3-0 obtenido en el Marcaná. Ahora bien, en condición de visitante siguió de largo y se impuso por 0-7, siendo gran figura el colombiano Jorge Carrascal con un doblete de asistencias.

Precisamente, el primer pase gol del volante cartagenero llegó recién cumplidos 5 minutos de juego, cuando ejecutó un saque de esquina pasado que en el segundo palo cabeceó en absoluta soledad Lucas Paquetá. Véalo acá:

Y el doblete de Paquetá significó también el doblete de asistencias de Carrascal. Sobre los 22′, el ex-Millonarios comandó una contra por el centro del campo y abrió sutilmente por sector izquierdo, desde donde llegó el remate cruzado de la estrella brasileña. Así fue:

Carrascal suma ya tres asistencias y un gol en 12 encuentros disputados a lo largo de la temporada 2026. Claro está que estas dos asistencias le ayudan un poco a silenciar las críticas, que en las últimas semanas han abundado tras la caída en la Recopa Sudamericana ante Lanús.

La goleada prosiguió con el autogol de Jean Vivianna y el tanto de Pedro, lo cual dejó la primera parte con un 0-4 parcial.

En el complemento, el mismo Pedro anotó otro tres tantos y con ello selló su póquer. Sobre el final se produjo la anotación de Samuel Lino, que selló el 0-8 definitivo (global de 11-0).

