Personería de Pereira designa nueva delegada ambiental con enfoque en la revisión del POT

La Personería de Pereira posesionó a Kelly Osorio Cervantes como nueva delegada para Asuntos Ambientales y Urbanísticos, en una decisión que marca el inicio de una revisión profunda al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.

La entidad anunció que la labor de la nueva funcionaria no se limitará a un análisis formal del documento, sino que buscará evaluar de manera técnica y jurídica el impacto real del ordenamiento territorial frente a los retos ambientales y sociales que enfrenta la ciudad.

El personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, señaló que el crecimiento urbano desorganizado y la ocupación de zonas de riesgo se han convertido en asuntos prioritarios. En ese contexto, uno de los frentes de trabajo será el fenómeno de los asentamientos irregulares en laderas y áreas ambientalmente sensibles, problemática que requiere ajustes estructurales en la planificación territorial.

“La tarea no es circunstancial ni transitoria; es estructural. El día que replanteemos el POT, que lo actualicemos y lo pongamos acorde a las realidades de los últimos diez años, vamos a recuperar tejido social y convivencia”, afirmó Reales Chacón.

La Personería también anunció que el trabajo se desarrollará en articulación con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, con el propósito de fortalecer la gestión ambiental del municipio.

En ese marco, se abrió la discusión sobre la posibilidad de que Pereira avance en el cumplimiento de requisitos que le permitan, a futuro, asumir mayores competencias en materia ambiental, preservando el territorio y evitando nuevas zonas de expansión en áreas protegidas.

Con esta designación, el Ministerio Público busca incidir de manera preventiva en la planeación territorial y posicionar el componente ambiental como eje central del desarrollo urbano de Pereira.

