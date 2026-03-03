Filipe Luis fue destituido del Flamengo, tres meses después de haber ganado la Copa Libertadores. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) / Wagner Meier

¡Bombazo en el fútbol sudamericano! Flamengo anunció la destitución de Filipe Luis, luego de la goleada 0-8 propinada en condición de visitante al modesto Madureira en la semifinal vuelta del Campeonato Carioca.

“El Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes (3), Filipe Luís no seguirá al mando técnico del equipo profesional. Con él, también dejan el club Ivan Palanco (asistente técnico) y Diogo Linhares (entrenador físico)”, anunció el equipo a través de un comunicado.

La decisión fue tomada por la directiva, en gran parte gracias a los “malos resultados” recientes del equipo, más allá de que hace tan solo tres meses conquistó la Copa Libertadores. Una verdadera locura.

Le puede interesar: Jorge Carrascal brilla con dos asistencias en histórica goleada de Flamengo en el Campeonato Carioca

Claro está que la situación que terminó desencadenando su salida ocurrió la semana pasada, cuando el Fla perdió la final de la Recopa Sudamericana frente a Lanús en el mismísimo Maracaná. Aquel resultado generó una oleada de críticas contra el entrenador y la plantilla de jugadores, incluído el colombiano Jorge Carrascal.

Con el cargo a disposición, la prensa brasileña informa que el nuevo técnico de Flamengo sería Leonardo Jardim, quien es recordado mucho en Colombia por haber dirigido a Falcao y Kylian Mbappé en el AS Monaco. Asimismo, el nacido en Venezuela dirigió al Cruzeiro entre febrero y diciembre del 2025.

Lea también acá: Valenciano defiende el regreso de Falcao a Selección Colombia: “Los demás delanteros son de madera”

¿Cómo le fue a Filipe Luis en el Flamengo?

Filipe Luis abandona Flamengo tras un año y medio en el cargo de director técnico. Dirigió 100 partidos, manteniendo un balance de 63 victorias, 21 empates y 16 derrotas. En ese lapso ganó siete títulos, entre los que destaca un Brasileirao y la Copa Libertadores (ambos en 2025).