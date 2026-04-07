¿Indirecta de Marino Hinestroza a Renato Gaúcho? Mensaje en redes genera polémica

Una publicación del colombiano Marino Hinestroza encendió el debate en redes sociales luego de las recientes declaraciones del técnico Renato Gaúcho, quien cuestionó el rendimiento y adaptación de los futbolistas colombianos en el fútbol brasileño.

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Tras la derrota de Vasco da Gama frente a Botafogo, el entrenador fue crítico al referirse al proceso de sus dirigidos, especialmente los extranjeros. En rueda de prensa aseguró: “cometen muchos errores y muchas veces toman decisiones equivocadas”, además de señalar que existe una “diferencia enorme, sobre todo tácticamente” entre el fútbol colombiano y el brasileño.

El técnico también profundizó en su análisis sobre el grupo de jugadores cafeteros en su plantilla: “Tenemos cuatro colombianos en el equipo y siempre intento corregirlos. Y cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo. No puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana. Y está el problema de la adaptación”.

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Horas después de estas declaraciones, Hinestroza publicó en sus redes sociales un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta. El extremo compartió contenido del club acompañado de la frase: “Que nadie te haga dudar de tu potencial”.

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El jugador de 23 años, que llegó procedente de Atlético Nacional, ha tenido poca participación desde su arribo al fútbol brasileño. Suma 10 apariciones entre torneos locales, con solo una como titular, sin goles ni asistencias, y en el más reciente compromiso apenas disputó algunos minutos.

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En el plantel de Vasco también figuran los colombianos Andrés Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta, quienes, al igual que Hinestroza, atraviesan un proceso de adaptación en un entorno competitivo que, según su entrenador, exige ajustes tanto en lo táctico como en la toma de decisiones.