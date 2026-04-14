Colombianos brillan en Brasil: estadística que evidencia el impacto colombiano en el Brasileirão

El talento colombiano sigue dejando huella en el fútbol brasileño. Esta vez, una publicación de Sofascore Brasil evidenció el impacto de los jugadores cafeteros al revelar el ranking de futbolistas con mayor progresión promedio de balón por partido , donde cuatro colombianos se metieron en el top 10 y tres de ellos ocupan los primeros lugares.

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El liderato de la lista lo ocupa el volante de Vasco da Gama, Carlos Gómez , conocido como “Cachito”, quien registra un impresionante promedio de 101.2 metros progresados por juego. Su capacidad para romper líneas y conducir el balón lo posiciona como el jugador más influyente en este aspecto en todo el campeonato.

Muy cerca aparece en la segunda posición el recién llegado a Palmeiras , Jhon Arias, con 99.9 metros por partido. El extremo ha demostrado una rápida adaptación y se ha convertido en pieza clave en el líder del torneo, aportando desequilibrio y profundidad en ataque.

El podio lo completa Henry Mosquera, jugador de RB Bragantino, con un promedio de 92.5 metros. Su velocidad y capacidad de encarar rivales lo consolidan como uno de los jugadores más peligrosos en transición ofensiva.

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Lo más llamativo del ranking es que estos tres colombianos superan a nombres de talla internacional como Neymar y Yeferson Soteldo, reafirmando el gran momento que atraviesan en el fútbol brasileño.

El cuarto colombiano en la lista es José Enamorado, quien aparece en la novena posición con 56.8 metros por partido defendiendo los colores de Grêmio. Su presencia en el ranking completa una destacada participación cafetera en esta estadística.

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Este rendimiento individual también se refleja en lo colectivo. Palmeiras lidera la tabla del campeonato, mientras que RB Bragantino se ubica en la séptima posición. Por su parte, Grêmio y Vasco da Gama marchan en los puestos 12 y 13 respectivamente, todos alejados de la zona de descenso y varios en la pelea por cupos internacionales.

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Así, los futbolistas colombianos no solo destacan por su talento individual, sino que se consolidan como piezas determinantes en sus equipos, siendo probablemente los jugadores más desequilibrantes del campeonato brasileño en la actualidad.