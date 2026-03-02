Faltan 100 días para el Mundial: Los 10 datos claves de la Copa del Mundo

Los 10 datos claves de la Copa del Mundo / (Emily Curiel/Kansas City Star/Tribune News Service via Getty Images) / Kansas City Star

El reloj avanza y la emoción crece. Faltan 100 días para que el balón vuelva a rodar en una Copa del Mundo, y la edición 2026 promete marcar un antes y un después en la historia del torneo. Será la primera vez que compitan 48 selecciones y también la primera en que tres países alberguen el certamen de manera conjunta: México, Estados Unidos y Canadá.

El campeonato comenzará el 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca, escenario que volverá a ser protagonista de una inauguración mundialista. Aún restan cupos por definirse (repechaje internacional), pero la mayoría de selecciones ya ajustan detalles en la fase definitiva de su preparación.

La Selección Colombia, ausente en Qatar 2022, regresará a la máxima cita orbital del fútbol con la ilusión renovada. La Tricolor integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el equipo que supere la repesca internacional.

A poco más de tres meses del inicio del torneo más importante del planeta, repasamos 10 datos imperdibles de una edición que promete ser histórica.

• Primera Copa del Mundo con 48 equipos. Será el torneo con cifra récord de participantes y número de partidos (104 encuentros en total).

• Primera vez que un Mundial se jugará en 3 países. Estados Unidos, México y Canadá serán co-anfitriones de la edición 2026. Hasta el momento, solo un Mundial tuvo más de un país sede (en 2002 se disputó en Japón y Corea del Sur).

• México se convertirá en el primer país en albergar tres Mundiales. También fue sede en 1970 y 1986.

• Colombia competirá en su séptima Copa del Mundo. Ya jugó las ediciones 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2018. Su mejor resultado fue en Brasil 12 años atrás (llegó hasta los cuartos de final).

• El partido inaugural del Mundial 2026 lo jugarán México vs. Sudáfrica el jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca.

• Colombia debutará el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El partido iniciará a las 9:00 p.m. (hora colombiana).

• Argentina, ganador del certamen en 2022, intentará igualar a Brasil e Italia como los únicos bicampeones de la Copa del Mundo.

• La final del Mundial 2026 se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey﻿, el domingo 19 de julio. El estadio tiene capacidad para 82.500 espectadores.

• Los partidos del Mundial contarán con pausas de hidratación de tres minutos a mediados de cada tiempo.

• Seguramente será la última Copa del Mundo de dos de los mejores jugadores de la historia: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos, además, se convertirán en los primeros futbolistas en jugar 6 ediciones del torneo.