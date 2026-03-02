Julio Comesaña sobre Teófilo Gutiérrez: “Teo no quiere enseñar, él quiere pelear... Le encanta eso”

El entrenador uruguayo Julio Comesaña volvió a referirse a una de las personalidades más fuertes que dirigió en el fútbol colombiano: Teófilo Gutiérrez. El técnico habló abiertamente del carácter del delantero y de las estrategias que utilizaba para manejarlo dentro del grupo.

Fiel a su estilo directo, Comesaña fue contundente con el medio ‘Toque Sports’: “Teo no quiere enseñar, Teo quiere pelear” . Y agregó, marcando diferencias con otros futbolistas: “Con Teo es de otro tipo, Teo es más maniobrero”.

Le puede interesar: Julián Millán, a un paso de Fluminense en el cierre del mercado brasileño

El entrenador incluso reveló cuál era el punto sensible del atacante: “Yo le encontré lo que le dolía a él, que era salir de suplente”. Según contó, utilizaba esa situación como herramienta para motivarlo y retarlo competitivamente. “Yo alguna vez le decía: vení, vamos al banco, que en el banco estamos los que mandamos, vení acá”, relató. Entre risas, recordó que el delantero lo miraba “de reojo”, dejando claro que el mensaje surtía efecto.

Comesaña también reflexionó sobre la etapa actual del jugador y su comportamiento dentro del campo. “A la edad que tenés, estás yéndote del fútbol como jugador, no te pelees”, comentó que le ha dicho. Y fue más allá al cuestionar algunas actitudes frente a futbolistas jóvenes: “Cómo vas a hacer las cosas que hacés ahí adentro provocando a los muchachos jóvenes, que pueden ser sobrinos tuyos”.

Lea también acá: Ramón Jesurún confirma día, hora y lugar para despedida de la Selección Colombia antes del Mundial

Pese a las críticas, el técnico no dudó en reconocer su talento diferencial: “Siempre que entra es el mejor jugador, el mejor de todos, porque agarra la pelota y empiezan a ocurrir cosas diferentes”. Sin embargo, insistió en que también hay que saber cerrar ciclos: “Uno tiene que saber irse, hay cosas que para un muchacho grande tienen que ser de enseñanza”.

Finalmente, resumió la esencia competitiva del delantero con una frase que lo pinta de cuerpo entero: “Teo quiere pelear… a él le encanta un lío de esos, le encanta, disfruta con todo eso y después se ríe”.

También le puede interesar: Sudamérica quiere repetir título: los principales candidatos a salir campeón en el Mundial 2026