Una persona lesionada y una casa afectada deja el derrumbe en la Medellín-Bogotá

San Luis- Antioquia

En la mañana de este martes se reportó un deslizamiento de tierra de magnitudes considerables en la autopista Medellín-Bogotá, que afectó la movilidad en ese corredor nacional a la altura del municipio de San Luis, Oriente de Antioquia.

La emergencia por el derrumbe se reporta en e l km 50 + 700 entre las veredas Valle Sol y El Silencio, donde afectó una casa y arrastró un carro cuyo conductor quedó lesionado levemente.

“Me informan que, por lo menos, de tres a cuatro va a estar cerrada la vía. Esperamos que sea antes, que se pueda levantar este derrumbe. La verdad es que es un derrumbe bastante grande. Sí afectó una vivienda ahí también, que pasó la autopista y llegó hasta la vivienda. La persona lesionada es de un vehículo que venía en el momento y parece que se fue contra la vivienda y quedó lesionado”, manifestó el alcalde César Buitrago.

La ruta alterna para los camiones de carga es por Puerto Berrío y a los pequeños se les permitirá el paso por una vía interna de San Luis para descongestionar el lugar.