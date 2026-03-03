Invías mantiene cierre total en la vía Medellín–Bogotá por riesgo de nuevos deslizamientos

El Instituto Nacional de Vías confirmó que se mantiene el cierre total en la vía Santuario – Caño Alegre, corredor clave de la autopista Medellín–Bogotá, en jurisdicción del municipio de San Luis, tras el gigantesco derrumbe registrado hace una semana.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 2 de marzo, la entidad reiteró que la carretera continúa cerrada al tránsito vehicular y peatonal mientras avanzan las labores técnicas para estabilizar el terreno y mitigar los riesgos en el sector afectado.

Invías explicó que la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios, mientras se ejecutan los trabajos necesarios para recuperar la estabilidad de la vía. La entidad fue enfática en señalar que no se permitirá el paso de vehículos ni de peatones hasta que estén dadas las condiciones técnicas y de seguridad requeridas.

Además, se pidió a la ciudadanía atender únicamente la información emitida por las autoridades competentes y agradeció la comprensión de los usuarios frente a las afectaciones en este importante corredor vial del país.

Impactos en el transporte

El corredor completa ya siete días fuera de servicio, luego del deslizamiento de grandes proporciones que obligó a suspender completamente la movilidad entre Medellín y Bogotá por este tramo estratégico del oriente antioqueño.

Según estimaciones de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), las pérdidas acumuladas para el sector rondan los $8.330 millones desde el inicio de la emergencia, el pasado 24 de febrero.

Mientras se supera la emergencia, Invías recomienda a los conductores utilizar las siguientes rutas alternas:

Medellín – Cisneros – Puerto Berrío

Medellín – Manizales – Bogotá