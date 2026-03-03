Ian Poveda, refuerzo europeo para el líder: Internacional de Bogotá sacude el mercado

El mercado del fútbol colombiano suma un nombre con recorrido europeo. Ian Carlo Poveda Ocampo fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Internacional de Bogotá, equipo revelación del campeonato que marcha líder con 18 puntos, igualado con el Deportivo Pasto.

El extremo de 26 años, nacido en Londres y de nacionalidad colombiana, aterriza en la Liga tras su más reciente paso por el Sunderland . El club capitalino lo presentó en sus redes sociales destacando su recorrido formativo por academias de élite en Europa como Chelsea, Arsenal, FC Barcelona y Manchester City, además de su experiencia en el entorno de la Premier League.

Le puede interesar: Iván René Valenciano: “Mi arquero en la Selección Colombia nunca jamás sería Álvaro Montero”

Poveda ya tuvo participación con la Selección Colombia. Fue convocado por Néstor Lorenzo en diciembre de 2023 y debutó el 10 de ese mes en la victoria 1-0 frente a Selección de Venezuela , disputando 80 minutos. Con ello ratificó su decisión de representar a Colombia a nivel absoluto.

El Internacional refuerza así un plantel que ya cuenta con nombres como Wuilker Faríñez, Larry Vásquez, Facundo Boné y el juvenil hondureño Dereck Moncada, una de las sensaciones del torneo.

También le interesa: Valenciano defiende el regreso de Falcao a Selección Colombia: “Los demás delanteros son de madera”

El fichaje de Poveda guarda una curiosa coincidencia con el reciente movimiento del América de Cali, que incorporó al delantero Tomás Ángel, proveniente del San Diego FC. Ambos nacieron en Inglaterra —Poveda en Londres y Ángel en Birmingham— pero representan internacionalmente a Colombia.

En el caso de Ángel, hijo del histórico Juan Pablo Ángel, su llegada al América refuerza el ataque vallecaucano y simboliza esa conexión cada vez más frecuente entre futbolistas formados o nacidos en Europa que optan por vestir la camiseta tricolor.

También le interesa: Julio Comesaña sobre Teófilo Gutiérrez: “Teo no quiere enseñar, él quiere pelear... Le encanta eso”

Extranjeros que dejaron huella en Colombia

La llegada de Poveda también revive la tradición de futbolistas extranjeros en la Liga, especialmente desde la época de El Dorado. Algunos nombres destacados por país son:

Hungría

• Gyula Zsengellér – Unión Magdalena (1951-1952)

• Béla Sárosi – Junior (1950)

• László Szőke: jugador del Junior (1950-1951 )

Yugoslavia

• Dragoslav Šekularac – Santa Fe, Millonarios y América

• Josip Tiplajas: Jugó en Santa Fe (1974)

• Bogdan Tomic – Santa Fe (2000)

Inglaterra

• George Saunders: Llegó en 2013 al América de Cali, paso por Fortaleza (2013-2014), Unión Magdalena 2014, Patriotas 2015.

• Neil Franklin – Santa Fe (1950-1951)

• George Mountford – Santa Fe

• Charles Mitten – Santa Fe

España

• Gorka Elustondo – Atlético Nacional

• Iago Falqué – América de Cali

También le interesa: Sudamérica quiere repetir título: los principales candidatos a salir campeón en el Mundial 2026

A lo largo de las décadas, la Liga colombiana ha sido destino de jugadores europeos que encontraron en el país un nuevo escenario competitivo. Ahora, con un contexto distinto y un fútbol más globalizado, el caso de Ian Poveda representa el movimiento inverso: un jugador formado en la élite inglesa que apuesta por consolidarse en Colombia.

También le interesa: Ramón Jesurún confirma día, hora y lugar para despedida de la Selección Colombia antes del Mundial

Internacional de Bogotá no solo suma talento y experiencia internacional, sino también un golpe mediático que confirma sus aspiraciones de protagonismo en su primera gran campaña en la Liga.