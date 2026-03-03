Hable con elPrograma

03 mar 2026 Actualizado 14:01

Medellín

Buen Comienzo consolida el único Centro de Documentación especializado en primera infancia del país

Con más de 4.000 ejemplares, este espacio presta apoyo a investigaciones de estudiantes de pregrado y posgrado, madres, padres y agentes educativos.

Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Medellín, Antioquia

Por medio del programa Buen Comienzo, Medellín fortalece la atención integral a la primera infancia con un Centro de Documentación, que tiene como objetivo salvaguardar, gestionar y difundir información científica, técnica y social en el área de las primeras infancias.

Este programa, pionero en Colombia, está disponible para la ciudadanía desde 2014 en el Parque Biblioteca Belén. Está abierto a todas las personas interesadas en el desarrollo infantil: madres, padres, cuidadores, agentes educativas, docentes, estudiantes e investigadores interesados en la literatura especializada.

Variedad de servicios

Con más de 4.000 ejemplares, este espacio presta apoyo a investigaciones de estudiantes de pregrado y posgrado, a quienes se les suministran referencias especializadas y fuentes bibliográficas para sus trabajos universitarios.

De acuerdo con la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, esta política pública de primera infancia cuenta con un catálogo extenso:

“Es un espacio único en el país, referente nacional para la producción y difusión de conocimiento especializado sobre el desarrollo infantil. Contamos con 4.000 libros en áreas como nutrición, pedagogía y psicología, entre ellos 1.500 libros de contenido infantil”.

Además, en este espacio se desarrolla la estrategia Construyendo Saberes, que ofrece encuentros mensuales con especialistas para dialogar y resolver inquietudes sobre la gestación, la lactancia y la infancia.

También se realiza el cineforo, un espacio para reflexionar sobre diversos temas que impactan a la niñez a través de la pantalla.

Procesos facilitadores

Los libros del Centro de Documentación se pueden solicitar, recoger y devolver en cualquiera de las 26 bibliotecas que hacen parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, lo que facilita el acceso al material disponible para la ciudadanía.

