La UdeA crea la Unidad para la Igualdad de Género y de las Diversidades

Medellín, Antioquia

La Universidad de Antioquia (UdeA) anunció la creación de su Unidad para la Igualdad de Género y de las Diversidades, una instancia orientada a reconocer y transformar las desigualdades que afectan a las mujeres y a las diversidades al interior de la institución.

Funciones y alcance institucional

La nueva dependencia tendrá la tarea de articular acciones entre campus, facultades y estamentos universitarios, así como asesorar a los órganos de gobierno en la incorporación del enfoque de género en políticas, programas y decisiones institucionales.

También generará información sobre brechas y violencias basadas en discriminación, y realizará seguimiento a los avances en esta materia.

Desde la Dirección de Bienestar Universitario, su directora, Daryeny Parada Giraldo, explicó que la creación de la Unidad busca fortalecer la garantía de derechos y consolidar un espacio capaz de promover transformaciones estructurales en la Universidad.

Según indicó, el propósito es que las acciones no se limiten a la atención de casos, sino que incidan en cambios de fondo dentro de la cultura institucional.

Por su parte, el rector Héctor Iván García García señaló que la Unidad trabajará bajo un enfoque de género e interseccionalidad, integrando estos principios en las relaciones, prácticas y dinámicas de la vida universitaria.

El objetivo, afirmó, es revisar y transformar estructuras, normas y culturas que aún reproducen brechas y desigualdades.

La Ruta Violeta continuará con la atención de casos

La Ruta Violeta, adscrita a Bienestar Universitario, continuará encargada de la atención de las violencias basadas en género, mientras que la nueva Unidad se concentrará en la coordinación, el análisis y la formulación de estrategias institucionales.

La creación de esta instancia es resultado de un proceso colectivo que se ha construido durante varios años.

Un proceso construido desde 2018

En él participaron distintos grupos de mujeres universitarias, así como la Comisión Multiestamentaria para los Asuntos de Género y la Mesa Multiestamentaria de Negociación, en un trabajo que recoge discusiones técnicas iniciadas desde 2018.

Con esta decisión, la UdeA avanza en la consolidación de una política institucional que busca garantizar condiciones de igualdad y respeto para toda su comunidad académica.