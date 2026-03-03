Se posesionó el nuevo equipo directivo de la Universidad Nacional en su sede Medellín

Medellín

La Universidad Nacional en su sede Medellín anunció que ya posesionó a los seis funcionarios que complementan el cuadro directivo, luego del anuncio de la llegada de la profesora Johanna Vásquez Velásquez como vicerrectora y máxima autoridad de esta institución para esta seccional.

¿Quiénes son los nuevos directivos?

Llegó como director Académico el profesor Guillermo Vásquez Velásquez; la dirección de Investigación y Extensión estará a cargo de la profesora Elizabeth Pabón Gelves; la nueva dirección del Instituto de Estudios Ambientales es la profesora Clara Villegas Palacio; el ingeniero Johan Zuluaga Franco es el nuevo director de Servicios Compartidos; como jefe de Planeación y Desarrollo asumió el economista David Alejandro Restrepo Gil y en la Oficina Jurídica asumió como directora la abogada Patricia Arroyave Franco.

La vicerrectora de Sede, Johanna Vásquez Velásquez, destacó el perfil de las personas que asumieron los cargos directivos y sus altas calidades profesionales y humanas: “Confiamos en las capacidades de este nuevo equipo y en la serenidad que tenemos para transitar por este momento de coyuntura (...) Nuestro compromiso es cumplir con los objetivos misionales, pero además cumplir con la promesa que se le hizo a la comunidad universitaria en el plan de acción de la sede, campus sustentable y del cuidado y con todo el proyecto de Plan Global de Desarrollo”.

En medio de la ceremonia de toma de juramento y la lectura del compromiso ético, la vicerrectora también agradeció al nuevo grupo de trabajo que asumió sus funciones.

Cada una de estas personas, líderes en la sede Medellín de la Universidad Nacional, asume retos estratégicos en docencia, investigación y extensión.

¿Qué dicen los nuevos directivos?

Elizabeth Pabón Gelves, profesora adscrita al Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y quien asumió la Dirección de Investigación y Extensión, dijo que “El reto principal es seguir trabajando por la investigación y la extensión, y consolidar todos los procesos. Es importante que todos luchemos por la universidad porque, a pesar de las diferencias en los diferentes estamentos, tenemos que cumplir las funciones misionales”.

El profesor Guillermo Vásquez Velásquez, nuevo director académico, dijo que hay dos retos principales; uno de ellos es evitar la deserción temprana de los estudiantes, que ocurre hasta el cuarto semestre y alcanza porcentajes superiores al 30 por ciento, y los estudiantes que permanecen mucho tiempo sin terminar sus estudios.

Dijo el nuevo director académico que “queremos atacar ese problema, conocer las causas y cómo desde la institucionalidad podemos ayudar a que los estudiantes fluyan hacia su proyecto de vida”.

Concluyó la vicerrectora de la sede de Medellín, Johanna Vásquez Velásquez, que es clave que todas las personas que arrancan su proceso directivo y asumieron en las últimas horas estas nuevas responsabilidades, tienen altas calidades académicas, pero sobre todo altas calidades humanas en un momento coyuntural que exige sabiduría y serenidad.

La nueva vicerrectora

Cabe recordar que hace una semana asumió la nueva vicerrectora, Johanna Vásquez Velásquez, tras la renuncia de la docente Mary Luz Alzate Zuluaga.

Vásquez Velásquez se ha dedicado a la docencia, la investigación, gestión académica y fortalecimiento institucional por más de 20 años.

La profesora Vásquez Velásquez es economista de la Universidad de Antioquia, Magíster en Economía de la Salud del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas CIDE-México y Doctora en Ingeniería-Industria y Organizaciones de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional en su sede de Medellín.