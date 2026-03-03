Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano en el Ranking de la UCI: Así van Nairo y los demás

Egan Bernal se mantiene como el mejor ciclista colombiano en el Ranking de la UCI. Tras la más reciente actualización, las seis primeras posiciones no sufrieron modificaciones.

El escalafón es liderado por el esloveno Tadej Pogacar, quien apenas estará retomando su calendario en los próximos días. Pogacar cuenta con 11.255 puntos, casi el doble del segundo lugar, que continúa siendo del mexicano Isaac Del Toro con 6.218 puntos. El podio lo cierra el danés Jonas Vingegaard.

El principal cambio en el listado se da en la séptima posición, donde el neerlandés Mathieu Van Der Poel ganó una casilla y desplazó al octavo lugar al británico Thomas Pidcock.

Egan Bernal se mantuvo en la casilla 41 del listado, sumando 1.772,5 puntos. Harold Tejada continúa escalando lugares, ubicándose ahora en el puesto 72 con 1.035 puntos.

¿Cómo van los otros colombianos?

Santiago Buitrago figura en el puesto 124 con 711.5 puntos; Einer Rubio figura 131 con 695 unidades. Diego Pescador fue el corredor colombiano que más posiciones escaló en esta actualización, mejorando ocho lugares y ubicándose ahora como 327.

Nairo Quintana, entretanto, cedió cinco puestos, figurando en esta actualización en el escalón 418 con 205 puntos.

Ranking UCI

1) Tadej Pogacar (Eslovenia): 11.255 Puntos

2) Isaac Del Toro (México): 6.218

3) Jonas Vingegaard (Dinamarca): 5.724,14

41) Egan Bernal (Colombia): 1.772,5

72) Harold Tejada (Colombia): 1.035

418) Nairo Quintana (Colombia): 203