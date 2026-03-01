Sorpresiva decisión en la Faun Drome Classic para Egan Bernal

La edición 15 de la Faun Drome Classic se disputó este 1 de marzo sobre un exigente recorrido de 189 kilómetros con salida y llegada en Étoile-sur-Rhône, Francia. Tras más de cuatro horas de competencia, el triunfo fue para el francés Romain Gregoire (Groupama–FDJ), quien se impuso en un cierre vibrante al estadounidense Matteo Jorgenson, mientras que Lenny Martinez completó el podio a escasos segundos.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, la atención colombiana estuvo puesta en la ausencia de Egan Bernal. El corredor del INEOS Grenadiers había sido anunciado inicialmente dentro de la nómina oficial, pero minutos antes de la salida se confirmó que no tomaría la partida. En su lugar entró el francés Dorian Godon, decisión que sorprendió a aficionados y prensa especializada.

Bernal venía de firmar un séptimo puesto en la Faun-Ardèche Classic, una actuación que había generado expectativa sobre su rendimiento en la Drome. Por eso, su baja de última hora despertó preguntas sobre su estado físico o ajustes en la planificación del equipo británico. Aunque no hubo mayores detalles oficiales, todo apunta a una determinación preventiva dentro de la estrategia de inicio de temporada.

En cuanto a los demás colombianos en competencia, el mejor ubicado fue Diego Pescador (Movistar Team), quien finalizó en la casilla 22 a 20 segundos del ganador. Brandon Rivera, compañero de Bernal en INEOS, terminó en el puesto 34 a 46 segundos, en una jornada marcada por el ritmo alto y los ataques en los kilómetros finales.

Ahora, el foco de Bernal estaría en su próxima cita del calendario: la Strade Bianche, programada para el 7 de marzo. Allí podría medirse frente a figuras de primer nivel como Tadej Pogacar , Pello Bilbao, Julian Alaphilippe .