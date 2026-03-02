La millonada que ganó Nicolás Echavarría por ser campeón del Cognizant Classic en el PGA Tour

El colombiano Nico Echavarría logró este domingo su tercer título en el PGA Tour de golf al ganar el Cognizant Classic, disputado desde el jueves en Palm Beach Gardens, Florida (EE.UU.).

Nicolás Echavarría Botero, de 31 años, se impuso en Palm Beach con 267 golpes totales (17 bajo par), dos menos que el irlandés Shane Lowry y los estadounidenses Taylor Moore y Austin Smotherman.

El golfista de Medellín firmó cuatro rondas de 63, 72, 66 y 66 impactos para hacerse con el título que une a los logrados el 5 de marzo de 2023 en el Abierto de Puerto Rico y el 27 de octubre de 2024 en el Zozo Championship.

En total Echavarría atesora siete victorias como profesional, ya que a esas tres une dos en el PGA Tour Latinoamérica y otras dos en el circuito colombiano, las cuatro en 2018. EFE

¿Cuánto ganó el Colombiano tras ser campeón?

Gracias a esta victoria, Echavarría se llevó un premio de $1,7 millones de dólares, además de sumar 48 puntos para el ránking mundial. El triunfo también le otorgó puntos clave para la Presidents Cup y la clasificación directa a los cuatro ‘majors’: The Masters, U.S. Open, The Open Championship y el PGA Championship. Además, aseguró dos años más de tarjeta en el máximo circuito del golf mundial.

Tras la consagración, el antioqueño expresó su emoción por el logro obtenido:

“Estoy muy feliz con nuestra situación. He trabajado muy duro para este momento. Han sido muchos desafíos. No comenzamos el año como queríamos, pero ese séptimo lugar en Pebble Beach ayudó mucho. Jugué bien la semana pasada, simplemente no pasé el corte”, aseguró Echavarría, que venía de fallar cuatro cortes en cinco presentaciones.

“Hice un buen trabajo con mi entrenador el martes y miércoles, y el jueves estuvo aquí. Antes de salir a jugar el jueves, Hernán, mi entrenador, me dijo: “Eres un jugador muy completo, lo que vi en el calentamiento fue realmente increíble. Luego salí e hice -8. Creo que eso fue lo que cambió de una semana a otra”, sostuvo.