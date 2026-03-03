Diputado exige informe sobre empréstito de $230 mil millones en Boyacá

Con el inicio de sesiones ordinarias en la Asamblea de Boyacá, el diputado Carlos Ernesto Torres pidió que la Gobernación cumpla la ordenanza que obliga a rendir cuentas sobre el empréstito por 230 mil millones de pesos aprobado en 2024. El crédito, que compromete recursos públicos del departamento, debía contar con un informe detallado sobre su ejecución, documento que hasta la fecha no ha sido presentado ante la corporación.

El diputado recordó que el año pasado la Asamblea aprobó una proposición para exigir ese reporte, pero aseguró que no se le ha dado cumplimiento. «...La asamblea departamental aprobó una proposición para exigir un informe detallado sobre la ejecución del crédito y esto no se ha presentado...», afirmó Torres durante la instalación del periodo de sesiones.

Torres explicó que el reglamento interno de la corporación exige la entrega de informes por parte de las secretarías departamentales y que, además, el artículo quinto de la Ordenanza 026 de 2024 obliga a la administración a presentar un balance sobre la ejecución del empréstito. «...El artículo quinto exige u obliga a la administración departamental a presentar un informe sobre cómo va la ejecución de ese empréstito, un informe detallado para los boyacenses, pero al día de hoy nosotros como asamblea y los boyacenses no hemos recibido un informe...», señaló.

El diputado insistió en que las ordenanzas son de estricto cumplimiento y pidió a sus colegas hacerlas respetar para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos. «...Hagamos cumplir las proposiciones y hagamos cumplir las ordenanzas, porque son de estricto cumplimiento...», enfatizó, al tiempo que reiteró su llamado a ejercer control político sobre el uso de los 230 mil millones de pesos que deberá pagar el departamento.