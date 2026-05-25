En Tunja, jornada de socialización especial para los testigos electorales

El equipo del Consejo Nacional Electoral - CNE, adelantará en varios municipios del departamento, una jornada de socialización especial para los testigos electorales de las agrupaciones políticas que postularon su candidato a las elecciones presidencial a realizarse este 31 de mayo.

Los temas a tratar, se encuentra el manejo de la Plataforma de Postulación para Testigos Electorales que estará habilitada hasta el 28 de mayo y el correcto manejo de la App ComitiumEnLinea, herramienta de vital importancia para los testigos el día de los comicios.

Gustavo Toledo, integrante del Tribunal de Garantías en Boyacá, invita a los testigos a participar en estas reuniones que se organizaron junto con los partidos políticos, para tener una jornada con total legitimidad y transparencia:

● Tunja: 28, 29 y 30 de mayo Cámara de Comercio de Tunja (calle 22 N. 10 - 66)

● Puerto Boyacá: 25 de mayo, Institución Educativa Jhon F. Kenedy.

● Duitama: 26 y 29 de mayo el lugar de encuentro está pendiente por confirmar

● Sogamoso: 27 y 30 de mayo, Auditorio de la Terminal de Transporte.

● Chiquinquirá: 28 de mayo, el lugar de la jornada está pendiente de confirmar.

Las socializaciones se realizarán entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m., tras la concertación entre los miembros del Tribunal de Garantías del CNE en Boyacá con los delegados de cada agrupación política para acordar la hora exacta de asistencia.