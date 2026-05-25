Alcaldesa de Tunja afirma que elecciones atípicas deben realizarse conforme a la ley

La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, afirmó que, jurídicamente, no es viable permanecer en el cargo hasta terminar el periodo constitucional de gobierno y señaló que las elecciones atípicas deben realizarse conforme a los tiempos establecidos por la ley.

La mandataria, indicó que hasta el momento no existe un decreto oficial expedido por la Gobernación de Boyacá que convoque formalmente las elecciones atípicas. Señaló que la administración municipal está preparada para adelantar los comités de seguimiento electoral una vez se defina la fecha.

Además, Jiménez Gómez manifestó que la ciudadanía tiene derecho a elegir un nuevo alcalde o alcaldesa mediante voto popular, incluso si el periodo restante es inferior a un año.