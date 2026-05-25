UPTC exaltó a 43 docentes seleccionados por el MEN como pares académicos

La vicerrectora Académca de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Ruth Maribel Forero Castro, afirmó que los docentes fueron favorecidos en convocatorias nacionales para participar en procesos de acreditación y evaluación académica en el país. Señaló que este reconocimiento demuestra el nivel académico y el compromiso institucional de los profesores de la universidad en el acompañamiento de procesos de mejoramiento continuo y excelencia educativa. «...Estos nuevos pares académicos tendrán la responsabilidad de ser los embajadores encargados de acompañar procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad..», indicó Ruth Maribel Forero Castro.

Forero Castro aseguró además que el acto de exaltación hace parte de las salidas del Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad, SIAC, y busca resaltar la labor de los profesores que proyectan la imagen de la universidad a nivel nacional.

La directiva agregó que la presencia de docentes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en instancias del Ministerio de Educación fortalece la visibilidad institucional y representa un avance en los procesos de calidad académica.

Por su parte, el coordinador del Comité para la implementación de la Política de Aseguramiento de la Calidad, Ismael Enrique Carreño Hernández, explicó que el reconocimiento estuvo dirigido a dos grupos de académicos seleccionados por el MEN: pares del Consejo Nacional de Acreditación, encargados de realizar visitas de verificación externa para acreditación en alta calidad, y pares de registros calificados, responsables de participar en procesos de renovación y verificación de condiciones académicas de funcionamiento. Ismael Enrique Carreño Hernández señaló que la jornada buscó fortalecer la cultura del aseguramiento y la gestión de calidad dentro de la universidad.

Entre los docentes exaltados estuvo Adán de Jesús Bautista, profesor de la Facultad Seccional Duitama de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quien calificó esta designación como un 0«reto mayúsculo». El docente aseguró que el desempeño individual de los profesores refleja directamente la calidad académica de la institución y afirmó que asumirá con compromiso la representación de la universidad en escenarios nacionales del sistema educativo. Además, destacó el liderazgo de Ruth Maribel Forero Castro desde la Vicerrectoría Académica en la definición de estrategias frente a los desafíos actuales de la educación superior.