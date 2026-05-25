Juzgado sanciona con arresto y multas a seis directivos de la Cámara de Comercio de Tunja

El Juzgado Cuarto Civil Municipal Oral de Tunja declaró en desacato a seis integrantes de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Tunja por incumplir el fallo de tutela que ordenó reintegrar a John Jairo Martínez Álvarez al cargo de presidente ejecutivo o a uno de igual o superior jerarquía.

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La decisión judicial concluyó que la entidad no acató la sentencia emitida el 13 de abril de 2026 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja, que protegió los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del exdirectivo, desvinculado desde el 12 de febrero de este año.

La tutela ordenaba el reintegro dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, con efectos retroactivos desde la fecha de desvinculación y hasta que Martínez Álvarez fuera incluido en nómina de pensionados y recibiera su primera mesada pensional. Sin embargo, el juzgado determinó que la junta directiva incumplió la orden al crear el cargo de “Director General Corporativo”, figura que no existía previamente en la estructura de la Cámara de Comercio y que, según el despacho, no equivalía jerárquicamente al cargo de presidente ejecutivo ni garantizaba el cumplimiento integral de la sentencia.

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La providencia responsabilizó por el desacato a Euclides Rivera Murillo, Aida Milena Leguizamón Lesmes, José Israel Romero Alvarado, Rafael Humberto Cortés Páez, Melquicedec Galindo Tovar y Juan Camilo Ojeda Camacho, quienes respaldaron la creación del nuevo cargo y mantuvieron esa fórmula como mecanismo de cumplimiento.

El juzgado concluyó que persistieron en una actuación que ya había sido cuestionada en un primer incidente de desacato y que no demostraron razones de fuerza mayor o caso fortuito que justificaran el incumplimiento de la orden judicial.

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Como consecuencia, el juzgado impuso a los seis directivos sanciones de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y arresto de 20 días para cada uno. Además, ordenó a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Tunja cumplir de manera inmediata la sentencia de tutela y remitió el expediente en grado jurisdiccional de consulta ante un juzgado civil del circuito de Tunja.