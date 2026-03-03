Boyacá entre lluvias intensas, remociones en masa e incendios forestales

Boyacá

Un balance sobre las emergencias registradas durante el fin de semana entregó el director de Gestión del Riesgo de Boyacá, Julián Andrés Hernández, quien advirtió que el departamento enfrenta simultáneamente fuertes lluvias, crecientes súbitas y varios incendios de cobertura vegetal en diferentes municipios.

“El Boletín 179 nos permite abordar de manera directa la transición y variabilidad climática que hoy no solo afecta a Boyacá, sino al país”, explicó Hernández. Señaló que mientras en algunas provincias se presentan precipitaciones intensas que han generado remociones en masa y afectaciones en vías rurales, en otras zonas se reportan conatos de incendio que impactan la cobertura vegetal. Agregó que en la cuenca del Magdalena Medio se han presentado crecientes súbitas que mantienen en alerta sectores cercanos al río Negro y al río Carare, especialmente en Puerto Boyacá. En la provincia de Occidente, municipios como Pauna y Muzo están bajo vigilancia por riesgo de avenidas torrenciales.

El director indicó que actualmente no hay municipios en alerta roja por remoción en masa, pero sí en alerta naranja en gran parte de Occidente y en sectores de Moniquirá y Chitaraque. En alerta amarilla se encuentran Arcabuco, San José de Pare, Cubará y municipios de la provincia de Sugamuxi.

En cuanto a incendios forestales, hay alerta roja en San Luis de Gaceno, Zetaquira y parte de Sugamuxi. Sobre el incendio registrado en Cuítiva, en límites con Tota, precisó que “está controlado en un 85 %, ya liquidado en gran parte, aunque aún quedan puntos calientes que serán intervenidos mañana con apoyo de un carrotanque departamental”.

Frente al incendio en el páramo de Tota-Bijagual-Mamapacha, Hernández señaló que las lluvias ayudaron a controlar la emergencia, aunque la verificación continúa debido a la complejidad del terreno. “La topografía es bastante compleja; no se puede ingresar con carrotanques y el acceso es caminando durante varias horas”, explicó, al tiempo que indicó que se mantiene articulación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en caso de requerir apoyo helicoportado.