Incautan en carreteras de Boyacá material que podría ser usado para fabricar munición

Dos personas fueron detenidas

A la altura de Ventaquemada, uniformados de la policía interceptaron un vehículo de carga que transportaba material explosivo.

Boyacá

La policía interceptó en la vía entre Tunja y Bogotá un vehículo de carga que transportaba material explosivo.

Durante un operativo de la policía de Tránsito en la doble calzada a la altura del municipio de Ventaquemada fue posible ubicar en un vehículo de carga varias cajas que estaba camufladas con 900 tarros de pólvora, 480 bolsas de perdigones y 200 vainillas que representaban un alto riesgo para la seguridad pública y que podría ser usados para la fabricación ilegal de munición.

Dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades competentes.

