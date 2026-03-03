Incautan en carreteras de Boyacá material que podría ser usado para fabricar munición

A la altura de Ventaquemada, uniformados de la policía interceptaron un vehículo de carga que transportaba material explosivo.

Boyacá

Durante un operativo de la policía de Tránsito en la doble calzada a la altura del municipio de Ventaquemada fue posible ubicar en un vehículo de carga varias cajas que estaba camufladas con 900 tarros de pólvora, 480 bolsas de perdigones y 200 vainillas que representaban un alto riesgo para la seguridad pública y que podría ser usados para la fabricación ilegal de munición.

Dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades competentes.