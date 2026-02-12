Este es el esperado puente festivo que regresa en 2026: hacía 7 años que no se presentaba. Getty Images

El calendario en Colombia se ve trastocado, año tras año, por la Ley Emiliani promulgada en 1983. Esta disposición legal que modificó el Código Sustantivo del Trabajo determina que ciertas festividades de índole religiosa se trasladen al siguiente lunes, conformándose así los apetecidos puentes festivos.

Colombia cuenta habitualmente con 18 festivos oficiales, aunque no todos ellos terminan convirtiéndose en puentes, dado que algunas fechas especiales, como los días patrios, no son de carácter móvil. Esto desemboca en algunas leves modificaciones que, a la larga, representan algunas diferencias entre la cantidad de feriados que pueden disfrutar los trabajadores en el año.

¿Por qué hay más festivos en 2026 que en 2025?

En general, aunque algunos años dan la impresión de tener más días festivos que otros, lo cierto es que la tendencia indica que en los últimos periodos se ha mantenido el total de 18 festividades a lo largo del año.

El carácter de tener más o menos días festivos no deviene entonces del acumulado de festividades, sino de la manera cómo estas se distribuyen en el calendario, llegando a presentarse curiosidades como coincidencias de fechas y celebraciones fijas que caen en domingo, perdiendo así la oportunidad de tener un fin de semana más largo.

En 2025, por ejemplo, se presentó la curiosa situación en la que dos festividades religiosas diferentes confluyeron en un mismo día por causas técnicas. Este fue el caso del día del Sagrado Corazón de Jesús, el cual se calcula a 19 días de Pentecostés y fue trasladado al lunes 30 de junio. Por su parte, la celebración de San Pedro y San Pablo, que cae el 29 de junio (domingo en 2025), se trasladó a la misma fecha.

Otro detalle importante que favorece el calendario de festivos en 2026 es el hecho de que ninguna de las fechas fijas (primero de enero, Primero de Mayo, 20 de julio, 7 de agosto, 8 y 25 de diciembre) cae en domingo.

¿Cuál es el festivo que recuperan los trabajadores en Colombia en 2026?

Uno de los principales cambios que provoca que 2026 tenga más puentes festivos que 2025 es el “regreso” de una fiesta patria que, desde 2019, no había caído nuevamente en un lunes festivo.

Durante siete años, la celebración de la Independencia de Colombia se llevó a cabo en días intermedios de la semana o fin de semana, impidiendo así, hasta ahora, la formación de un puente festivo en una fecha tan destacada, que muchas personas pueden aprovechar para viajar y disfrutar de las fiestas patrias.

Con su retorno al lunes, el 20 de julio se convierte en 2026 en uno de los puentes festivos más esperados de todo el año.

Calendario de festivos completo 2026

Enero

1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo 12 de enero: Día de los Reyes Magos (puente festivo 10 al 12 de enero)

Marzo

23 de marzo: Día de San José (puente festivo del 21 al 23 de marzo)

Abril

2 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril: Viernes Santo

Mayo

Primero de Mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 de mayo: Ascensión de Jesús (puente festivo del 16 al 18 de mayo)

Junio

8 de junio: Corpus Christi (puente festivo del 6 al 8 de junio)

Corpus Christi (puente festivo del 6 al 8 de junio) 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús (puente festivo del 13 al 15 de junio)

Sagrado Corazón de Jesús (puente festivo del 13 al 15 de junio) 29 de junio: San Pedro y San Pablo (puente festivo del 27 al 29 de junio)

Julio

20 de julio: Día de la Independencia (puente festivo del 18 al 20 de julio)

Agosto

7 de agosto: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá 17 de agosto: Asunción de la Virgen (puente festivo del 15 al 17 de agosto)

Octubre

12 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural (puente festivo del 10 al 12 de octubre)

Noviembre

2 de noviembre: Día de Todos los Santos (puente festivo del 31 de octubre al 2 de noviembre)

Día de Todos los Santos (puente festivo del 31 de octubre al 2 de noviembre) 16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente festivo del 14 al 16 de noviembre)

Diciembre