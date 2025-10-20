Senador Carlos Andrés Trujillo no buscará repetir en el Congreso y redefine su futuro político

Medellín, Antioquia

El senador Carlos Andrés Trujillo González, exalcalde de Itagüí, no buscará repetir su curul en el Congreso de la República. La decisión marca un reacomodo dentro de la colectividad en el departamento, donde su estructura política conserva amplia influencia.

Trujillo, mencionado en las investigaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por supuestos contratos direccionados, ha optado por no aspirar a un nuevo periodo legislativo. Según fuentes políticas, estaría analizando una posible candidatura a la Alcaldía de Itagüí para el periodo 2028-2031, escenario que lo devolvería a la política local donde inició su carrera.

Daniel Restrepo Carmona, carta al Senado

El encargado de dar el salto al Senado será Daniel Restrepo Carmona, actual representante a la Cámara por Antioquia. Abogado, especialista en contratación estatal y cercano al grupo político de Trujillo, Restrepo obtuvo más de 78.000 votos en las elecciones de 2022, consolidándose como uno de los congresistas jóvenes del Partido Conservador.

Su eventual llegada al Senado busca asegurar la continuidad del conservatismo itagüiseño en la política nacional, manteniendo la representación de Antioquia en la Cámara Alta.

Jaime Cano, aspirante a la Cámara

Por su parte, el exdiputado Jaime Alonso Cano Martínez será la carta para la Cámara de Representantes. Cano perdió su curul en la Asamblea de Antioquia después de que el Consejo de Estado ratificara la nulidad de su elección por doble militancia, pero sigue siendo una ficha clave en el grupo político de Trujillo.