03 mar 2026 Actualizado 02:46

Barranquilla

Menor de cuatro años murió tras incendio en una vivienda en Barranquilla: esto se sabe

El incendio se presentó en el sector conocido como Aguas Mansas.

Sede de Medicina Legal en Barranquilla.(Caracol Radio)

Sede de Medicina Legal en Barranquilla.

En la tarde de este lunes, 2 de marzo un menor de cuatro años perdió la vida tras un incendio en el sector conocido como Aguas Mansas, en el barrio Rebolo, al suroriente de Barranquilla.

El incendio se registró en la calle 21 con carrera 34. Al parecer, según testigos, el menor estaba dormido cuando se presentó la conflagración.

Las autoridades investigan las causas del incendio. Una de las hipótesis es que las llamas habrían sido provocadas por un cortocircuito en una de las habitaciones de la vivienda.

Según trascendió, el menor habría perdido la vida también por la inhalación de humo.

