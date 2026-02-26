¿Busca trabajo? Alcaldía de Bogotá anunció 500 vacantes para trabajar en obras del metro en marzo

Bogotá le sigue abriendo las puertas a todas las personas que deseen trabajar en la capital del país. Es por ello que el próximo 5 de marzo, la administración distrital, en una feria de empleo, ofertará 500 vacantes laborales (operativas, técnicas y profesionales) para trabajar en las obras de la primera línea del metro que siguen avanzando.

¿En dónde será la feria de empleo en donde usted se puede postular? Hora

Primero se debe aclarar que las vacantes hacen parte de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y están. en parte, realizadas por el concesionario Metro Línea 1.

Lea más: Feria de empleo de TransMilenio: Hay 500 vacantes disponibles este viernes 27 de febrero

En esa línea, la entidad adelantara la feria de empleo el 5 de marzo (jueves) en el Centro de Desarrollo Comunitario Timiza en Kennedy, desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Recuerde que debe llevar su hoja de vida actualizada.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Estos son los requisitos que se deben cumplir para poder aplicar:

También puede consultar: Alcaldía de Bogotá ofrece cursos GRATUITOS de formación: qué programas hay y cómo aplicar

Educación formal o profesional dependiendo del cargo.

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.

Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

¿Cuáles son los perfiles que están buscando?

La administración distrital aseguró que son 500 vacantes disponibles para estos cargos:

Auxiliar de Obra.

Ayudante de Obra.

Vacantes operativas.

Vacantes técnicas.

Vacantes profesionales,

y otros cargos en áreas de construcción.

Lea también: Estos son los subsidios de vivienda disponibles de la Alcaldía de Bogotá en 2026: requisitos y más

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: