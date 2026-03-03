Aeronáutica Civil desiste de modificar operación aérea en El Dorado: ahora reglamentará monitoreo

Caracol Radio conoció en primicia que la Aeronáutica Civil desistió de modificar la asignación de slots, que son los horarios de despegue y aterrizaje, en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

En lugar de cambiar la distribución actual, la autoridad aérea ahora busca reglamentar un sistema de monitoreo que permita controlar el cumplimiento de las operaciones aéreas y verificar que las aerolíneas usen correctamente los espacios asignados.

La decisión implica que, por ahora, no habrá ajustes en la repartición de horarios en la principal terminal aérea del país, aunque sí se fortalecería la supervisión sobre el uso de los slots.

Esta determinación se conoce luego de una visita técnica de la Procuraduría General a las instalaciones de la Autoridad Aérea, en donde además, también se indagó por cuestiones operativas como, por ejemplo, el funcionamiento de los sistemas ILS y ADS-B.

Fallas en las operaciones en diferentes aeropuertos del país

Uno de los puntos más delicados es el estado de los sistemas ILS (Instrument Landing System), fundamentales para permitir aterrizajes en condiciones de baja visibilidad.

Según lo conocido por el Ministerio Público, el ILS de la pista norte de El Dorado estuvo fuera de servicio por más de un año y en la actualidad no estaría calibrado correctamente.

A esto se suman reportes de que en los aeropuertos de Pasto y Yopal estos sistemas tampoco estarían operando con normalidad, lo que impactaría directamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.

