“Yo me siento fuerte, yo estoy fuerte”. Alberto Gamero y su presente en el Deportivo Cali

Deportivo Cali y Fortaleza igualaron 1-1 en el partido adelantado de la fecha 16 de la Liga colombiana. El compromiso no tuvo muchas emociones en el trámite del juego, más allá de los dos goles convertidos por ambos equipos.

En rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero entregó sus sensaciones del partido: “Sabíamos que iba a ser un partido duro, un partido bravo ante un equipo con muy buena posesión del balón. Intentamos por momentos presionarlo, intentamos bloquearlos, por momentos lo hicimos, por momentos no, pero me parece que fue un partido donde nos fuimos en ventaja, tuvimos la posibilidad de aumentar el marcador y no se pudo”.

Le puede interesar: Faltan 100 días para el Mundial: El ABC de la próxima Copa del Mundo

Por su parte, Avilés Hurtado habló sobre la función que cumplió dentro del campo: “La idea era presionar alto para recuperar la pelota cerca de ellos y tener más posibilidades de gol. Lastimosamente a veces no salían fácilmente porque quedaban nuestros volantes muy atrás y por ahí nos estaban complicando”.

Gamero también expresó cómo se siente al frente del equipo: “Yo me siento fuerte. Yo estoy fuerte. Esto es fútbol, a mí nadie me ha regalado nada. Todo ha sido duro, todo ha sido difícil, todo ha sido fuerte. Yo soy un hombre fuerte, yo soy un hombre de fe. Yo les dije a ellos ahora en el camerino, el resultado no tiene por qué esconder el trabajo que nosotros hacemos. Ellos saben que trabajamos bien, ellos saben que planificamos los partidos en la semana”.

Le puede interesar: Remo destituyó a Juan Carlos Osorio, tras la final ida del Campeonato Paraense: sorpresiva decisión

Finalmente, Hurtado se refirió a su gol en el compromiso: “Siempre es especial marcar y más si puedes ayudar a tu equipo, pero a mí en lo personal no me quita el sueño marcar goles. Creo que juego más para el equipo y por eso, como tenemos un grupo muy unido que trabaja muy bien y se vienen muchas cosas buenas, la celebración fue con ellos y lo importante es que el equipo esté fuerte”.