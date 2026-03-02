Faltan 100 días para el Mundial: El ABC de la próxima Copa del Mundo
México y Sudáfrica abrirán el certamen el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.
La espera para que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cada vez es menor. Solo restan 100 días para que el evento más importante en el Universo fútbol tenga su punto de partida. La edición de este año promete ser histórica, siendo la primera vez que una Copa del Mundo cuente con 48 selecciones, repartidas en un total de 12 selecciones.
El pitazo inicial se dará en el mítico Estadio Azteca, escenario que vio consagrarse en lo más alto a Pelé y Diego Armando Maradona. El 11 de junio se estarán enfrentando México y Sudáfrica.
¿Cuáles serán las sedes del Mundial 2026?
- Atlanta
- Boston
- Dallas
- Guadalajara
- Houston
- Kansas City
- Los Angeles
- Mexico City
- Miami
- Monterrey
- New York / New Jersey
- Philadelphia
- San Francisco Bay Area
- Seattle
- Toronto
- Vancouver
Estos son los estadios del Mundial 2026
- AT&T Stadium
- MetLife Stadium
- Mercedes-Benz Stadium
- SoFi Stadium
- BC Place
- Gillette Stadium
- Hard Rock Stadium
- NRG Stadium
- BMO Field
- Lincoln Financial Field
- Levi’s Stadium
- Lumen Field
- Arrowhead Stadium
- Estadio Azteca
- Estadio Akron
- Estadio BBVA
Formato de la fase de grupos
Por primera vez en la historia, un Mundial se disputará con 48 selecciones, las cuales serán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros accederán a una ronda de 16avos de final.
¿Cuándo será la final del Mundial 2026?
La final del Mundial 2026 se estará disputando el próximo 19 de julio. El juego se celebrará en el MetLife Stadium, ubicado en New Jersey. La FIFA comunicó que para este compromiso ya no hay entradas disponibles.
Colombia, séptima participación de su historia
La Selección Colombia disputará este año su séptimo Mundial de la historia. El combinado nacional comparte el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un rival que está por definirse, que viene desde el repechaje.
Sus seis participaciones anteriores fueron en Chile 1966, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. Su mejor participación hasta ahora fue en Brasil, donde llegó hasta cuartos de final.
Calendario Selección Colombia
Miércoles 17 de junio
[9:00PM] Colombia Vs. Uzbekistán
Estadio Azteca / Ciudad de México
Martes 23 de junio
[9:00PM] Colombia Vs. Repechaje Intercontinental 1
Estadio Akron / Guadalajara
Sábado 27 de junio
[6:30PM] Colombia Vs. Portugal
Hard Rock Stadium / Miami
