Faltan 100 días para el Mundial: El ABC de la próxima Copa del Mundo

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. (Photo by David Talukdar/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La espera para que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cada vez es menor. Solo restan 100 días para que el evento más importante en el Universo fútbol tenga su punto de partida. La edición de este año promete ser histórica, siendo la primera vez que una Copa del Mundo cuente con 48 selecciones, repartidas en un total de 12 selecciones.

El pitazo inicial se dará en el mítico Estadio Azteca, escenario que vio consagrarse en lo más alto a Pelé y Diego Armando Maradona. El 11 de junio se estarán enfrentando México y Sudáfrica.

¿Cuáles serán las sedes del Mundial 2026?

Atlanta Boston Dallas Guadalajara Houston Kansas City Los Angeles Mexico City Miami Monterrey New York / New Jersey Philadelphia San Francisco Bay Area Seattle Toronto Vancouver

Estos son los estadios del Mundial 2026

AT&T Stadium

MetLife Stadium

Mercedes-Benz Stadium

SoFi Stadium

BC Place

Gillette Stadium

Hard Rock Stadium

NRG Stadium

BMO Field

Lincoln Financial Field

Levi’s Stadium

Lumen Field

Arrowhead Stadium

Estadio Azteca

Estadio Akron

Estadio BBVA

Formato de la fase de grupos

Por primera vez en la historia, un Mundial se disputará con 48 selecciones, las cuales serán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros accederán a una ronda de 16avos de final.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se estará disputando el próximo 19 de julio. El juego se celebrará en el MetLife Stadium, ubicado en New Jersey. La FIFA comunicó que para este compromiso ya no hay entradas disponibles.

Colombia, séptima participación de su historia

La Selección Colombia disputará este año su séptimo Mundial de la historia. El combinado nacional comparte el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un rival que está por definirse, que viene desde el repechaje.

Sus seis participaciones anteriores fueron en Chile 1966, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018. Su mejor participación hasta ahora fue en Brasil, donde llegó hasta cuartos de final.

Calendario Selección Colombia

Miércoles 17 de junio

[9:00PM] Colombia Vs. Uzbekistán

Estadio Azteca / Ciudad de México

Martes 23 de junio

[9:00PM] Colombia Vs. Repechaje Intercontinental 1

Estadio Akron / Guadalajara

Sábado 27 de junio

[6:30PM] Colombia Vs. Portugal

Hard Rock Stadium / Miami