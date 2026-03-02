Registraduría suspenderá temporalmente servicios de registro civil e identificación

Trámite de cédula y logo de Registraduría // Fotos tomadas de: @Registraduria

La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió, del 4 al 11 de marzo de 2026, los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país.

La entidad infirmó que esta medida se tomó “con el fin de garantizar la adecuada organización y desarrollo de las elecciones de Congreso de la República y la consulta de las agrupaciones políticas del próximo 8 de marzo”.

“Es de señalar que la entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Actualmente, un total de 350.636 cédulas de ciudadanía se encuentran pendientes por ser reclamadas en todo el país", dijo la Registraduría.

Entretanto, la autoridad electoral aclaró que los servicios de registro civil e identificación se reanudarán el próximo jueves 12 de marzo, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

“La Registraduría Nacional hace un llamado a los colombianos para que se acerquen a las distintas sedes de la entidad a reclamar su cédula de ciudadanía, ya que es el único documento válido para ejercer el derecho al voto el próximo 8 de marzo”, concluyó.

El próximo domingo 8 de marzo los ciudadanos colombianos están convocados a las urnas para elegir a senadores y representantes a la Cámara, quienes integran el Congreso de la República, una de las ramas fundamentales del poder público en el país.

Debido a este contexto, la Registraduría Nacional, como ente encargado de organizar los procesos de votación en todas las regiones del país, seleccionó a los jurados de votación de manera aleatoria. Esto significa que cualquier ciudadano, adentro y fuera de la nación, puede ser elegido para ejercer esta labor pública temporal.

A continuación, podrá revisar los pasos para confirmar si usted tiene que hacer parte de los procesos de registro y conteo de votos, y si hace parte de la población que puede ser exonerada en caso de haber sido designada.

¿Cómo consultar si es jurado de votación para este 8 de marzo?

Para consultar si fue elegido jurado de votación, usted podrá hacerlo mediante dos opciones:

La primera es asistiendo de manera presencial a cualquier sede de la Registraduría y allí podrá evidenciar la publicación del nombramiento.

Para la segunda opción solo necesitará de una herramienta tecnológica y acceso a internet:

Ingrese a www.registraduria.gov.co

Dé clic donde dice ‘Elecciones 2026’.

Ahí será redirigido a una página con todas las elecciones que se harán en el año. La que respecta en este caso será la del congreso de la república, así que dé clic en el botón ‘Consultar’ que está debajo de esta.

Seleccione ‘Conocer más’ cuando aparezca ‘Consulta si fuiste designado como jurado de votación’

Se abrirá un espacio para que digite su número de documento de identidad en el espacio correspondiente.

Dé aceptar en ‘No soy un robot’ y clic en el botón que dice ‘Consultar’.

Por último, deberá aparecer un anuncio que le informa si ha sido designado o no como jurado de votación.