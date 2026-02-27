¿Cómo se mueve el tablero político a 10 días de las elecciones?

En Hora20 el análisis el escenario político a 10 días de las elecciones, lo que dicen las encuestas, la manera como el tablero político se define y los niveles de intención de voto. También el análisis a la manera como la violencia viene impactando esta campaña.

Lo que dicen los panelistas

José Daniel López, presidente ejecutivo de AlianzaIN y excongresista, planteó que hay 6 millones de personas en la encuesta que dicen que votarán a una consulta, pero no se sabe por cuál de las consultas, con lo cual, cree que esa cifra de los indecisos es fundamental para determinar el voto, aunque destacó que la competencia en la Gran Consulta con la estructura del Centro Democrático favorece a Paloma Valencia.

Frente a las cifras del gobierno, detalló que el momento de la encuesta es el arco de la noticia sobre salario mínimo y el nuevo decreto, “si alguien sabe hacer política es Petro, que crece 11 puntos en imagen positiva y Cepeda crece 5%”. También destacó que la encuesta demuestra que se puede configurar un nuevo escenario con un candidato puntero con Cepeda, “pero están Claudia, Abelardo y Paloma por un segundo lugar”.

Finalmente dijo que el Gobierno se ve muy bravo con la organización electoral y muy manso con los actores armados, “hay deterioro de control estatal, no hay autoridad pública en regiones y eso deja a candidatos y ciudadanos a merced de armados que impiden ejercer el derecho al voto”.

Para José David Riveros, abogado, exsecretario de Gobierno de Bogotá y consultor, el punto es cuánta gente vota las consultas, “se calculan que son 12 millones y podrían ser hasta 4 millones en esta Gran Consulta. Para ser de nueve aspirantes está bien, pero no es suficiente, pero con cinco millones el escenario puede ser diferente y competirle duro a Abelardo”, sobre quien considera se ve estancado en la encuesta.

Por el lado de la izquierda, comentó que es innegable lo de Roy en la izquierda, “lo cierto es que quienes hacen parte de izquierda tradicional no se sienten representados en él y el humo que vende Roy de que saca X cantidad de votos para controvertir a Cepeda, pues eso no va a pasar nada porque el sector de izquierda no se va a sentir representado en Roy”.

En cuanto al resultado de Claudia López, dijo que hay mejor exposición, su mensaje se oye y que para ella eso tiene un resultado concreto, “hoy mucha gente se levantó viendo a Claudia como candidata viable. Eso hace que mucha gente decida votar por ella porque no se quiere votar por el que pierde, se vota por el de sus afectos o el viable. Esto es un hecho político enorme para la campaña, sin duda gana la consulta, pero hay una ventaja y es que ella compite con los otros 15”.

Poly Martínez, periodista, analista y columnista, comentó que Paloma en la encuesta sobre presidenciales cae totalmente y lo que parece tener fuerza en consulta, no se refleja en el proceso presidencial, mientras que sobre Cepeda, aseguró que él sabe contenerse, “parte de su éxito es no salir, no confrontar, no decir mucho más y no desgastarse hasta que empiece la primera vuelta”.

Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista en El Tiempo, señaló que el 44% de quienes no saben por quién votar en consulta, son personas que dijeron que votarán en consulta y, “ahí se puede romper la cifra de 4 millones de votos para la Gran Consulta porque pueden ser 5 o 6 millones”. Detalló que los números de Cepeda son el resultado de temas como el aumento de salario mínimo, “mucha gente se siente beneficiada con esa decisión. Los números negativos todavía no se sienten”.

De otro modo, dijo que lo más interesante del escenario de primera vuelta es el hecho de que Claudia López supera a Fajardo, que era el líder del centro, “ella saca un porcentaje significativamente más alto”. Finalmente, comentó que la candidatura de Abelardo de la Espriella se ve estancada, “no veo voto vergonzante, sus seguidores son vocales y abiertos. Creo que está estancado y para crecer necesita nuevas estrategias”.

Susana Muhammad, exministra de Ambiente y exprecandidata Presidencial, aseguró que se habla de que hay un porcentaje de gente de izquierda con ambigüedades en la participación de la consulta de Roy Barrera por cuenta de la salida de Cepeda de esa consulta, “nuestra decisión es no votar consulta. Todo el Pacto Histórico, si usted es petrista, si es simpatizante, si quiere que este gobierno tenga un segundo gobierno, no vote consulta, vote Cámara y Senado. Nuestro sector no está representado en ninguna consulta”. De otro lado, dijo que un porcentaje del 43% que dice que votará consulta, “pero no sabe por quién, yo creo que terminarán no votando”.

De cara a los números de Cepeda y la favorabilidad del Gobierno, comentó que hay logros del gobierno que se empiezan a consolidar como el manejo de crisis con EE. UU., en muchos temas de reforma laboral sobre los cuales ya hay efectos y también el salario mínimo, “se consolida una campaña unificada, donde todos los candidatos tienen una sola marca, es un gobierno con beneficios que representan una dinámica de lucha política con un presidente en ejercicio y un único candidato”.