Cancillería aplaza la apertura de puestos de votación en Tel Aviv y Abu Dhabi

Debido a la difícil situación en Medio Oriente, la Cancillería informó que se pausaría el proceso electoral en Israel y Emiratos Árabes Unidos. Según indicaron en un comunicado, las autoridades de ambos países pidieron suspender las actividades no esenciales y, en este sentido, han pedido que la población permanezca en sus hogares, como medida preventiva.

En este sentido, la entidad tomó la decisión de aplazar la apertura de los puestos electorales que estaban planeados para ser abiertos el lunes 2 de marzo.

¿Cuándo se abrirán entonces los puestos de votación en este lugar?

En el comunicado, la Cancillería señala que mantendrá un monitoreo permanente de la situación de seguridad y que, a partir de estos análisis, evaluará si es posible que en los próximos días, más exactamente el martes, se puedan abrir los puestos y se pueda continuar con el cronograma de las votaciones.

La Cancillería, a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares, mantendrá un monitoreo permanente de la situación con el propósito de evaluar, en los próximos días y en función de la eventual apertura del puesto el día martes, las condiciones de seguridad que permitan retomar las labores con normalidad y proceder a la habilitación de los puestos mencionados.

Cabe mencionar que, como lo señala el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernán Suárez, en estos puntos se esperan a 3.715 ciudadanos en Abu Dhabi y a 1.937 ciudadanos en Tel Aviv, para un total de 5.652 colombianos que estarían a la espera de confirmar cuándo podrían votar para estas elecciones de Congreso y Consultas presidenciales 2026.

“Vamos a estar revisando día a día cómo va evolucionando la situación en estos consulados y, dependiendo de cómo vaya siendo el transcurso, iremos informando si esa votación se logra realizar en dichos lugares”, señaló Suárez durante una rueda de prensa en la Cancillería.

Por ahora, la Cancillería les pide a los ciudadanos que se mantengan informados a través de los canales de la Cancillería y de las respectivas misiones diplomáticas.

El Gobierno Nacional reitera su compromiso con la garantía del derecho al voto de los colombianos en el exterior y continuará adoptando las medidas necesarias para proteger su integridad y asegurar el adecuado desarrollo del proceso electoral.