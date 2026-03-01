Comenzaron las elecciones de Congreso y Consultas 2026 en el exterior: así fue el primer voto

Desde las 2:00 de la tarde, se abrieron oficialmente los primeros puestos de votación para estas elecciones de Congreso y Consultas presidenciales 2026. En al menos 10 países, se habilitaron los puestos de votación para que los colombianos ya puedan acercarse y ejercer su derecho al voto.

En un evento organizado por la Cancillería y la Registraduría Nacional, se transmitió al primer votante colombiano que estuvo conectado desde Auckland, Nueva Zelanda. Las entidades hicieron un llamado a los connacionales para que aprovechen el tiempo en que estarán los puestos de votación abiertos para que voten y participen en estas elecciones que son claves para el país.

¿Cómo votan los colombianos en el extranjero?

Durante este evento, el registrador encargado de lo electoral, Jaime Hernando Suárez, explicó cómo serán estas votaciones para los colombianos que se encuentran en el exterior. Según indicó, los colombianos se encontrarán con 3 tarjetas electorales:

Senado de la República Cámara para la circunscripción especial internacional Consultas presidenciales interpartidistas o internas

En la tarjeta, los votantes solo deben elegir un solo candidato, marcar con una sola X, pues marcar más de un precandidato anulará el voto. En el caso de Senado o Cámara, se podrá votar por el partido o directamente por el candidato, si la lista es abierta.

Si la persona tiene duda sobre el nombre o el partido de su candidato, el votante puede solicitar en el puesto de votación la guía electoral, en la que encontrarán el número de los candidatos, con su partido, su foto y su nombre.

Además, Suárez anunció que van a participar por primera vez en la historia 37 delegados de la Registraduría en los puntos de elecciones más concurridos y tendrán el objetivo de verificar la transparencia y parcialidad de este proceso.

Fechas y horas en las que pueden votar

Los colombianos podrán acercarse a su puesto de votación desde este lunes, 2 de marzo, hasta el mismo 8 de marzo antes de las 4:00 pm, hora en la que se cerrarán las votaciones en todo el mundo. Es clave recordar que los horarios en los puestos de votación serán desde las 8:00 AM hasta las 4:00 PM. Si quiere consultar su punto de votación, puede consultarlo en la página de la Registraduría o a través de la aplicación aVotar.