Recuperan predio invadido por campesinos en zona rural del Quindío

Armenia

En la mañana de este lunes 2 de marzo se registró la invasión de organizaciones campesinas en la vereda La Montaña, Finca La Camelia del Municipio de Quimbaya por lo que consideran incumplimientos en el proceso de restitución.

Tras varias mesas de diálogo establecidas por las autoridades y entes competentes lograron la recuperación del predio de manera pacífica.

El secretario del Interior encargado del departamento, Diego Alexander Santamaria sostuvo que gracias al diálogo respetuoso y a la voluntad de las asociaciones campesinas alcanzaron la desocupación voluntaria sin confrontaciones lo que permitió garantizar el orden público, la seguridad y el respeto por los derechos de todas las partes.

“Este proceso contó con el acompañamiento de la Procuraduría Regional, la Procuraduría Provincial, la Agencia Nacional de Tierras, la SAE, el Batallón Cisneros, nuestra Policía Nacional, la Secretaría de Gobierno del municipio de Quimbaya, la Personería Local y la Defensoría del pueblo, donde se garantizó el orden público, la seguridad y el diálogo institucional", manifestó.

Además, dio a conocer que dentro de los compromisos establecidos está una nueva mesa de trabajo el próximo 18 de marzo en la sede de la Agencia Nacional de Tierras en Armenia, con la presencia del Vicepresidente de la entidad, Andrés Salazar, para avanzar en soluciones dentro del marco de la política agraria nacional.

“Reiteramos en nombre de nuestro gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, nuestro compromiso con el diálogo, la legalidad y la construcción de soluciones concretas para nuestras comunidades campesinas en el departamento del Quindío", mencionó.

Vale anotar que no es la primera vez que se generan este tipo de situaciones en el departamento puesto que ya ocurrió en zona rural de La Tebaida y en la Posada Alemana antes propiedad del exnarcotraficante Carlos Lehder.