Más de 100 hectáreas de un predio en zona rural del Quindío fueron entregadas a firmantes de paz

Armenia

Se trata del predio, de 114 hectáreas, la Querendona del municipio de Circasia que fue entregado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Federación Nacional de Economías Comunes (FEDECOMUN), que reúne a 33 organizaciones de firmantes del Acuerdo de Paz.

La presidenta de la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez señaló que el trabajo para la entrega se llevó a cabo en articulación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Fue clara que es un grano que aportan para la consolidación de los acuerdos de paz que fueron suscritos en el año 2016.

“Hoy nos trae por el Quindío la entrega de un predio muy importante que hicimos todo el trabajo con la ARN para Fedecomunes. Es un grano más de apoyo a los acuerdos de paz que se suscribieron en el 2016″, afirmó.

Predio pertenecía a Carlos Lehder

Explicó que el predio pertenecía al exnarcotraficante del cartel de Medellín, Carlos Lehder y tras la intervención correspondiente permite ponerlo a disposición de personas en proceso de reincorporación.

“Este predio ya es extinto. Era otro de los tantos folios que se que tenían de Carlos Lehder, porque allá donde está la posada alemana, ese lo tiene la gobernación del Quindío. Este estaba para entregar y se lo entregamos a Fedecomunistas a través de la ARN. Eso era lo que nosotros queríamos seguir apoyando porque nosotros consideramos que el pueblo colombiano necesita la paz y si no se respetan estos acuerdos, no se va a poder respetar nada", mencionó.

Reconoció que desde en la entidad hay muchos predios pendientes de entrega por lo que se trasladarán a otros lugares del país porque dijo que no solamente están entregando bienes rurales.

“Lo decía hace poco, tenemos próximamente la entrega de otros para los acuerdos de paz, quienes suscribieron estos acuerdos de paz, ahorita vamos a trasladarnos a otros lugares del país para hacer entrega de otros bienes, porque no solamente estamos entregando bienes rurales donde se puede porque, como es lógico, nosotros tenemos que transferir toda la tierra a la a la ANT para la reforma agraria. En este caso, pues prácticamente un predio urbano se busca es que lo tenga una asociación como ya se hizo", explicó.

Enfatizó que en el espacio entregado se implementará un modelo integral que articula turismo comunitario, agricultura sostenible, ganadería ambiental y una granja demostrativa para la formación y el intercambio de saberes.

Destacó que más de 17.000 hectáreas han sido asignadas en el país para impulsar los procesos de reincorporación y el arraigo territorial.