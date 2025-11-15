Tutela frenó desalojo de campesinos en predio ubicado en zona rural del Quindío

Armenia

En la hacienda La Ilusión ubicada en la vereda el Cusco del municipio de Montenegro se pretendía llevar a cabo una diligencia de desalojo a campesinos que allí habitan, sin embargo, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia ordenó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) frenar dicha acción.

Al respecto José Alirio García quien es directivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC para el occidente del país denunció que de manera arbitraria se pretendía llevar a cabo el desalojo sin respetar los derechos colectivos.

“En una forma arbitraria, violando todos los derechos de los campesinos. La SAE hizo el desalojo de esos campesinos que llevan más de 5 años trabajando en la finca, que la agencia de tierras y que la SAE en varias mesas de concertación que tienen que ver con la reparación colectiva nos la han entregado", mencionó.

Explicó que llevan más de cinco años viviendo y trabajando en esta zona del departamento por lo que no entiende la acción de la sociedad de activos especiales SAE puesto que la agencia de tierras ha entregado este lugar como reparación a quienes han sido víctimas del conflicto armado.

“Y nosotros venimos en esta finca del 2010 pagando arriendo y del 2014 oficialmente nos la entregaron para reparación colectiva en el gobierno de Santos y ahora viene la SAE a sacarnos de aquí a patadas irrespetando todo la parte legal que cobija a los campesinos, especialmente familias víctimas de la violencia, familias desprotegidas con niños y con ancianos", destacó.

Denunció que la SAE tiene intereses de entregar esas tierras a personas ajenas a la reforma agraria por lo que considera es injusto ya que desde el 2010 están pagando arriendo y el 2014 fueron entregadas oficialmente por el gobierno de Juan Manuel Santos como reparación colectiva.

“Se cometen ese tipo de arbitrariedades en contra de la política del mismo presidente de la República, en contra de todos los acuerdos que ha habido, inclusive el acuerdo de paz, en contra de todo, la SAE en en una actitud ambiciosa por negociar la finca con otras personas particulares", alertó.

Tutela a favor

Celebró que afortunadamente salió la tutela a favor de la comunidad lo que frenó la intervención por lo que están muy al tanto de que se cumplan las condiciones para que no se vulneren los derechos.

Explicó que son 100 familias que están aspirando a la finca, aunque en el terreno solo hay espacio para 80 y actualmente viven 62 familias que son la mayoría víctimas de la violencia por eso advierte que este tipo de acciones van en contra de la política establecida por el actual gobierno.

“Se dice que por correo le mandaron la la notificación, pero a nosotros les la vamos a entregar, ya le sacamos copia física y se la vamos a entregar a los funcionarios, porque en en la misma resolución se dice que Hay que informarlos a toda esta gente para que suspendan ese proceso injusto que están haciendo contra los campesinos", dijo.

En la acción judicial sostienen que oficiarán a diferentes dependencias con el fin de que informen las actuaciones que han surtido a favor, además que realice acompañamiento de la petición de amparo y garantice que mientras se resuelve la acción de tutela no se culmine la diligencia de desalojo.